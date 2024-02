Ruhrgebiet Wasser steht auf der A40 und führt zu Verkehrsunfällen. An bestimmten Stellen wiederholt sich das immer wieder. Warum das so ist.

Man kennt die Stellen auf der A40 in Essen, wo das Wasser immer steht. In Fahrtrichtung Bochum beispielsweise in der Nähe der Einmündung der A52. In Fahrtrichtung Essen-Mitte in etwa ähnlicher Höhe auf der linken Spur. So war es Mittwochmorgen, so wird es eventuell Donnerstag. Denn wenn der Deutsche Wetterdienst von „ergiebigem Dauerregen“ spricht, heißt das auf Deutsch: Es schüttet weiter.

Es gebe an den bekannten Stellen „Gefällewechsel und Senken“, sagt Tobias Zoporowski, Sprecher der Autobahn GmbH für das Rheinland. Er spricht selbst von „kleinen Überflutungen“ zuletzt, und der Grund sei: „Verschmutzungen“ hätten sich in den Randbereichen angesammelt und Abläufe zugesetzt. „Diese wurden umgehend gereinigt, sodass das Wasser abfließen konnte.“

Straßenmeisterei soll Wasser am frühen Morgen ableiten

Zoporowski rät deshalb auch für die nächsten Tage zur weiteren Vorsicht, denn die Vorhersage von ausgesprochen starkem Regen gilt bis Freitagfrüh. „Ich gehe davon aus, dass die Kollegen von der Autobahnmeisterei Duisburg für das Thema sensibilisiert sind.“ Sicher werde sehr früh am Donnerstag ein Trupp nachschauen, wie der Stand ist, und eventuelles Wasser beseitigen: „Es wird manuell in Richtung Abläufe bewegt.“

Am Mittwochmorgen hatte die Polizei für den Bereich Essen/Mülheim der A40 vor „massivem Aquaplaning“ gewarnt. Es verursachte Unfälle, viele Fahrzeuge kamen nur noch im Schritttempo voran, es bildeten sich lange Rückstaus. Die Straßenmeisterei befreite Gullys von Laub, damit Wasser besser abfließen konnte.

Vor Jahren hatte es eine Diskussion gegeben, ob das Aquaplaning eventuell durch damals neue Betonwände auf dem Mittelstreifen verursacht würden. Sie sollen eigentlich den Durchbruch verunglückender Lkw in den Gegenverkehr verhindern. Ein Sprecher des Landesbetriebs „Straßen NRW“, der damals noch zuständig war für Autobahnen, hatte die These entschieden verworfen: „Man weiß, dass Betonschutzwände unten nichts durchlassen“. Man baue sie deshalb „nicht überall und nicht generell und schon gar nicht so, dass das Wasser stehen bleiben kann“.

