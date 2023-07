Die Autobahn 31 war am Mittwoch zeitweise bei Dorsten in Richtung Norden gesperrt.

Feuerwehr A31 bei Dorsten: Wohnmobil in Flammen - Autobahn gesperrt

Dorsten. Die A31 war am Mittwochnachmittag zeitweise in Richtung Norden gesperrt. Vom brennenden Fahrzeug blieb kaum etwas übrig.

Die Autobahn A31 war am Mittwochnachmittag bei Dorsten zeitweise in Richtung Norden voll gesperrt. Ein Wohnmobil hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte, doch viel zu retten gab es nicht mehr.

Der 54-jährige Fahrer und sein 49-jähriger Begleiter, beide aus dem Kreis Coesfeld, wurden bei dem Brand leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus, teilte die Autobahnpolizei Münster am Abend auf Anfrage mit. Zur Ursache des Brandes gab es am Mittwoch noch keine Erkenntnisse.

Feuer auf A31: Wohnmobil brannte komplett aus

Der Brand war um 16.35 Uhr gemeldet worden. Das Wohnmobil, zu dem es am Mittwoch keine näheren Angaben gab, brannt komplett aus. Übrig blieb nur noch ein Gerippe.

Der Brandrauch sei bis in die Dorstener Innenstadt hin zu sehen gewesen, berichtete ein Blaulicht-Fotograf. Die Sperrung der Autobahn dauerte etwa eine Stunde. Bergungsarbeiten liefen auch am Abend noch. Gegen 20 Uhr sollte die Autobahn wieder freigegeben werden, teile die Polizei mit.

