Wuppertal. Unfall auf der A1 zwischen Wuppertal und Dortmund: Autofahrer müssen am Montagabend mit Stau rechnen.

A1: Lkw-Unfall verursacht Stau am Kreuz Wuppertal

Nach einem Unfall auf der A1 staut sich der Verkehr am Kreuz Wuppertal am Montagabend auf zwei Kilometern Länge zwischen Gevelsberg und Volmarstein in Fahrtrichtung Dortmund. Ein Lastwagen ist verunglückt und blockiert einen Fahrstreifen.

Für Autofahrer, die auf dem Weg zum Weihnachtsbesuch oder in den Winterurlaub sind, ist es aktuell die einzige größere Verkehrsbehinderung in Nordrhein-Westfalen. Zwar kommt es zu kleineren Verkehrsbehinderungen infolge von Baustellen und Sperrungen. Stau gibt es am Abend vor Heiligabend aktuell aber nur auf der A1. Mehr Verkehrsmeldungen aus NRW finden Sie in unserer Übersicht.