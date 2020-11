Symbolbild: Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Krefelder Kleingartenanlage Uhlenhorst. Der vermeintliche Täter wurde noch am Ort des Geschehens festgenommen.

Mordkommission ermittelt 54-Jähriger in Krefelder Kleingartenanlage erstochen

Krefeld. Ein 26 Jahre alter Mann soll einen Spaziergänger niedergeschlagen und mit einem Messer tödlich verletzt haben. Der Angreifer wurde festgenommen.

In einer Kleingartenanlage in Krefeld ist ein 54-Jähriger angegriffen und erstochen worden. Die Polizei nahm einen 26 Jahre alten Mann noch am Tatort fest.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilen, war der 54-Jährige am Montagnachmittag mit seiner Frau in der Kleingartenanlage Uhlenhorst unterwegs. Als das Paar auf dem Weg nach Hause war, soll ein 26-Jähriger den Mann niedergeschlagen haben.

Laut Polizeibericht verließ der Täter daraufhin kurz den Ort des Geschehens und kehrte dann zurück, um mit einem Messer auf den noch am Boden liegenden Mann einzustechen. Das Opfer erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Tödlicher Angriff in Krefelder Kleingarten - Verdächtiger kommt vor Haftrichter

Noch am Tatort nahmen Polizisten den 26-jährigen Verdächtigen vorläufig fest. Der Deutsche sei bereits polizeibekannt, so die Polizei weiter. Er soll noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Weshalb der Mann den 54-Jährigen attackiert hat, soll nun eine Mordkommission klären. Ob der Tat eine psychische Erkrankung des Täters zugrunde liegt, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. (red)