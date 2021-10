50 Jahre Thermomix - Die Küchenhilfe als Statussymbol

Wuppertal. Das „iPhone aus Wuppertal“ wird er genannt, manchmal auch „Hexenkessel für Frauen“. 50 Jahre alt wird der Thermomix in diesem Jahr.

Ein Donnerstagmorgen im Frühherbst. Hendrik Wehr hat die Hände in den Hosentaschen und wippt leicht auf den Sneakern, die er zum Anzug trägt, wenn er über das Vorzeigeprodukt seiner Firma spricht. Dabei will er eigentlich gar nicht so viel erzählen, sondern lieber durch das Werk direkt an der Wupper führen. In die Produktion, wo die Alleskönner im 34-Sekundentakt an einem U-förmigen Fließband zusammengebaut werden. Und ins Labor, genauer gesagt in die Absorberkammer mit ihren 22.000 Ferritkacheln. Wo es kein Internet- oder Telefonempfang gibt. Dort prüfen Techniker – vereinfacht gesagt – ob der Thermomix ein anderes elektrisches Gerät stört oder von anderen Geräten gestört wird. Außerdem ist eine Vorführung geplant. Denn der Thermomix kann etwas Neues. „Lassen Sie sich überraschen.“

Aus dem, was Wehr schließlich doch noch erzählt, kann man allerdings eines schließen. Das Geschäft brummt und Corona hat Vorwerk mehr genutzt als geschadet. Während der stationäre Einzelhandel viele Monate die Türen zulassen muss, gingen die Geschäfte bei Vorwerk weiter. Wo die Regeln es zuließen, wurde mit Maske und Abstand gekocht, ansonsten via Internet. Dabei konnte man dann zwar nicht kosten aber dafür war der Kreis der potenziellen Teilnehmer viel größer.

Mein Haus, mein Auto, meine Küchenhilfe

Ein moderner Thermoimix ist heute in vielen Küchen präsent. Foto: Stock Photo / Alamy Stock Photo

Und viele waren angesichts geschlossener Restaurants und täglicher vollständig versammelter Familie zu Hause anschließend bereit, 1359 Euro für einen Thermomix auszugeben. Weil es das Kochen einfacher macht, für manche auch überhaupt erst möglich. Und natürlich ist so ein Thermomix immer wieder auch ein Statussymbol. Mein Haus, mein Auto, meine Segeljacht – ach ja, und mein Küchengerät. Warum auch immer bestellt wird, nach Angaben von Vorwerk ist im Jahr 2020 weltweit alle 23 Sekunden ein Thermomix verkauft worden.

Um fast neun Prozent auf 3,2 Milliarden Euro ist der Umsatz in dieser Zeit gestiegen. 2021 liegen die Einnahmen bei Vorwerk bis Ende April fast 40 Prozent über dem Vorjahreswert – und für den meisten Umsatz sorgt die Luxus-Kochmaschine. Von einer „Renaissance des Kochens“ sprechen sie in Wuppertal. Sie hätte nicht passender kommen können. Noch 2019 hatte Vorwerk geplant, die Produktion in Deutschland angesichts sinkender Verkaufszahlen einzustellen und nach China zu verlagern, sich ansonsten auf das weitaus größere Werk in Frankreich zu konzentrieren.

Zur Renaissance kommt ein Jubiläum. In diesem Jahr feiert der Thermomix seinen 50. Geburtstag. Erfunden hat ihn – genau – ein Schweizer. Hansjörg Gerber heißt er und ist 1971 Vorwerk-Vertriebschef in Frankreich, wo Familien gerne Suppen in ihrem Mixer machen. „Dafür musste man die Gemüsestücke vor dem Mixen noch mit kochendem Wasser übergießen“, erinnert sich Gerber. Umständlich ist das und Gerber fragt sich: „Warum nicht einen Mixer mit Heizfunktion bauen?“ Der Ur-Thermomix ist geboren.

Sieben Versionen hat es seitdem gegeben, die derzeit aktuelle heißt TM6. Dabei hat sich das Gerät für den Laien auf den ersten Blick nicht großartig verändert. Soll es auch nicht. Wir sind nie stylish aber immer modern“, fasst Chef-Designer Jan Delfs die Vorwerk-Ideologie in einem Satz zusammen. Dabei wird auf jedes Detail geachtet. Allein mit dem Drehknopf für die Menüwahl hat die Abteilung sich 3 Jahre beschäftigt.

Sehen Sie mal hier, sagt Delfs und holt eine Platte mit 24 dieser Knöpfe. Mal etwas kleiner, mal etwas größer, etwas schwergängig der eine, ohne jeden Widerstand zu drehen der andere, völlig lautlos in der Bedienung oder mit einem leisen Klicken. Herausgekommen ist nach unzähligen Befragungen und Tests die Variante „mittelgroß mit leichten Einrastlauten und Widerstand“.

Verkauft wird der Thermomix wie eh und je. Ohne Anzeigen, nie mit TV-Spots. In Corona-Zeiten war er erstmals online bestellbar aber grundsätzlich verlässt sich Vorwerk lieber auf den Direktvertrieb über seine weltweit mehr als 600.000 vor allem weiblichen Verkäuferinnen – Repräsentantinnen oder Beraterinnen genannt. Sie sprechen Interessenten in ihrem Bekanntenkreis an und organisieren spezielle Kochabende.

Jetzt auch mit Kartoffelschäler

Edith Viell war die erste in Deutschland. Auf eine Anzeige in Hattingen hat sie sich 1985 beworben und nennt das „die zweitbeste Entscheidung meines Lebens“ – gleich nach der Hochzeit mit Ehemann Werner. 5000 Geräte hat sie in den 36 Jahre verkauft, einmal gleich 13 Stück an einem Abend – und das bei nur Gästen. Was eine Repräsentantin genau verdient, verrät die Firma offiziell nicht. Beraterinnen berichten von zehn bis 15 Prozent Provision pro Gerät.

Zwei Funktionen hat der erste Thermomix, 14 sind es beim derzeit aktuellen Modell TM6. Verena Lütke Uhlenbrock, Leiterin Marketing bei Vorwerk Deutschland zeigt die neuste Erweiterung. Sie setzt eine spezielle Welle in den Alu-Topf, nimmt eine Handvoll Kartoffeln und wirft sie in den Mixer. Es brummt und nur vier Minuten später sind sie geschält. „Eine unangenehme Aufgabe mehr, die der Thermomix übernimmt.“ Erhältlich ist die Welle ab Ende November für knapp 40 Euro. Was noch kommen kann? „Wir haben noch einiges in Planung.“ Was genau – man ahnt es - verrät Uhlenbrock, natürlich nicht.

Viele Anregungen kommen von der Kundschaft. „Wir haben eine sehr rege Community“, weiß die Marketingleiterin. In zahlreichen Internetgruppen veröffentlichen sie Videos, diskutieren und geben Tipps. Viele beziehen ihre speziell auf die Fähigkeiten des Thermomix zugeschnittenen Rezepte zudem – für 36 Euro im Jahr – aus der gigantischen Datenbank des Vorwerk eigenen Dienstes „Cookidoo“. Dass ein großer Teil der Kundschaft auch ohne solche Hilfen nicht vor dem Kühlschrank verhungern würde, wissen sie natürlich bei Vorwerk. Man wolle, heißt es im Unternehmen, das Kochen schlichtweg „bequemer“ machen.

Längst ist Vorwerk mit dieser Zielsetzung nicht mehr allein auf dem Markt. Und folgt man der Stiftung Warentest, machen andere das sogar besser und günstiger. Überhaupt gibt es natürlich viele Menschen, die der Thermomix niemals erreichen wird. Aber damit können sie leben im Unternehmen. Will ja auch nicht jeder ein iPhone zum Telefonieren haben.

Das ist ein Artikel aus der Digitalen Sonntagszeitung – jetzt gratis und unverbindlich testlesen. Hier geht’s zum Angebot:GENAU MEIN SONNTAG

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rhein und Ruhr