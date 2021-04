Tötungsdelikt 49-Jähriger in Krefeld erstochen - Ex-Partnerin in Verdacht

Krefeld. In einer leeren Wohnung in der Krefelder City liegt ein durch Stichverletzungen getöteter Mann. Tatverdächtig ist seine frühere Lebensgefährtin.

Ein 49 Jahre alter Mann ist in Krefeld erstochen worden. Er wurde in der Wohnung seiner früheren Partnerin am Dienstagabend tot aufgefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Die 47 Jahre alte Polin stehe unter Tatverdacht.

Sie wurde zunächst festgenommen, aber später wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie werde weiter ermittelt, es bestand aber kein dringender Tatverdacht, der einen Haftbefehl rechtfertigen würde, hieß es am Donnerstagnachmittag von der Krefelder Polizei. Nähere Informationen zum Tatablauf oder Motiv gab es zunächst nicht. Auch das Opfer war Pole.

Tötungsdelikt an 49-Jährigem in Krefeld - Polizei richtet Mordkommission ein

Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, weil eine Katze in der Wohnung ständig an einem Fenster kratzte. In der Wohnung fanden die Beamten schließlich die Leiche des Mannes, die eine Stichverletzung aufwies. Die Wohnung sei bereits leer gewesen, da der 47-Jährigen gekündigt worden war und sie bis Ende März ausziehen musste.

Die Krefelder Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die die weiteren umfangreichen Ermittlungen in dem Fall übernimmt. (red/mit dpa)