Oberhausen/Düsseldorf: 16-Jährige seit Ende April vermisst

Datteln. Die 16-jährige Sabina aus Datteln wird seit dem 25. April vermisst. Sie könnte sich laut Polizei auch in Oberhausen oder Düsseldorf aufhalten.

Die Polizei in Recklinghausen ist auf der Suche nach der 16-jährigen Sabina aus Datteln. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Mädchen zuletzt am 25. April 2022 gesehen. „Da sie Bezugspunkte nach Oberhausen und Düsseldorf hat, könnte sie sich auch dort aufhalten“, heißt es.

Fotos der Jugendlichen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/78925. Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort von Sabina geben kann, soll sich bitte bei der Polizei in Recklinghausen melden. Die zuständigen Kollegen sind unter 0800 2361 111 erreichbar.

