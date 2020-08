Notfall 14 Verletzte: Wespen greifen Schüler in Lüdenscheid an

Lüdenscheid. Wespen sorgen am Montagmittag in Lüdenscheid für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst: Insgesamt 14 Schüler sind gestochen worden.

An der größten Schule in Lüdenscheid haben Wespen zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Wie die Polizei bestätigte, sind bereits 14 Schüler in die umliegenden Krankenhäuser gebracht worden, um sich nach Stichen von Wespen behandeln zu lassen. Erste Erkenntnisse zu dem Vorfall liegen vor.

Gegen 10.45 Uhr erreichte die Leitstelle ein Anruf aus der Adolf-Reichwein-Gesamtschule: Gleich mehrere Schüler sollen in der Pause von Wespen gestochen worden sein. Umgehend machten sich Feuerwehr und Rettungskräfte auf den Weg zur größten Schule in Lüdenscheid.

Keine typischen Symptome

Aktuell ist bekannt, dass es sich um 14 Schüler handeln soll, die in der Pause in der Nähe eines Wespennests spielten. Die Symptome der Gestochenen gehen dabei über die normalen Folgen eines Wespenstichs hinaus, so dass die Schüler umgehend in das Klinikum Lüdenscheid gebracht wurden.