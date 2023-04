Junge WAZ-Leser finden Nachrichten für Kinder sehr wichtig

Tjade (11) und Marla (11) lesen regelmäßig die WAZ-Kinderseite und CHECKY! – auch als neugierige Kinderreporter waren sie schon unterwegs.

Tjade und Marla lesen die WAZ-Kinderseite. Im Interview erzählen sie, wie sie die Kindernachrichten finden und ob sie später selbst mal eine Zeitung abonnieren wollen.

Marla, du warst schon als Kinderreporterin im Duisburger Zoo. Wie war das für dich, als Nachwuchsjournalistin bei den Koalas?

Ich fand es richtig cool. Es hat Spaß gemacht. Ich konnte viel über die Koalas fragen, was ich noch nicht wusste. Ich habe auch mit einem Tierpfleger gesprochen.

Tjade, du warst als Kinderreporter auf einer Kinderpressereise in Holland. Da gab’s viele Themen, die in den Artikel reinpassen mussten. Wie hast du das Problem gelöst?

Ich hatte von Anfang an die Idee, einen Schwerpunkt zu setzen. Ich habe mich dann entschieden, über die Drenther Heideschafe zu berichten.

Liest du regelmäßig die Kinderseite?

Tjade: Ja, wenn ich Zeit habe, lese ich sie ganz ausführlich. Dann lese ich auch noch den Sportteil und andere Seiten.

Marla: Ich lese auch die Kinderseite und blättere die anderen Seiten durch.

Was magst du an der Seite?

Marla: Ich finde es gut, wenn in der Mitte eine Reportage ist. Und ich mag den Witz und die Frage des Tages.

Tjade: Ich mag gern die Tipps unten rechts, die Nachrichten – und den Comic finde ich auch lustig. Mal gibt es gute Witze oder spannende Fragen oder interessante Nachrichten, es kommt immer auf den Tag an.

Findest du es gut, dass sich Kinder täglich beteiligen können, indem sie einen Tipp für ein Buch oder einen Film abgeben?

Marla: Ich finde es cool, weil man auf diese Weise etwas über neue Bücher erfährt.

Tjade: Ich finde es auch gut. Oft sind das Tipps, die mich interessieren. Vielleicht hat man das Buch auch schon gelesen und dann kann man schauen, wie man die Empfehlung eines anderen Kindes findet.

Weißt du, wie man prüfen kann, ob man Fake News liest oder wahre Nachrichten?

Tjade: Man kann zum Beispiel gucken, ob noch andere Medien über das Thema berichten, zum Beispiel der WDR oder die WAZ. Man kann auch gucken, welche Quelle der Text hat. Man sollte auch überlegen, wie glaubwürdig sich das anhört. Es kann zum Beispiel ein ganz unscharfes Bild sein. Oder der Text kann merkwürdig geschrieben sein.

Wie wichtig findest du es, dass Kinder Nachrichten im Fernsehen gucken oder in der Zeitung lesen?

Marla: Ich finde es wichtig, weil Kinder wissen wollen, was um sie herum passiert. Sie wollen verstehen, was in der Welt, in Deutschland und in ihrer Stadt los ist.

Tjade: Wenn man sich als Kind schon ein bisschen bildet, kann man das später, wenn man groß ist, gut gebrauchen. Es gibt ja zum Beispiel „logo!“, aber ich gucke auch die „Tagesschau“.

Wo überall bekommst du Nachrichten mit, außer auf der Kinderseite?

Tjade: Ich lese „Dein Spiegel“, „Zeit Leo“ und „CHECKY!“. Das ist viel, aber ich finde das total gut. Es ist sehr interessant.

Marla: Ich lese „CHECKY!“ bei meiner Freundin.

Kann man Nachrichten genauso gut online lesen wie in der gedruckten Zeitung?

Marla: Jeder sollte selbst entscheiden, wie er es gerne haben möchte. Manche Leute haben morgens nicht so viel Zeit, weil sie schnell zur Arbeit müssen.

Tjade: Ich finde es schön, echtes Papier in der Hand zu haben. Im Internet kann es viel mehr Fake News geben. Wenn man die WAZ in der Hand hat, weiß man, dass das stimmt.

Glaubst du, du wirst später eine Zeitung abonnieren?

Marla: Weiß ich noch nicht.

Tjade: Ich glaube schon.

Nenn doch mal drei Themen, über die Medien viel berichten sollten!

Tjade: Über den Klimawandel, Politik und Katastrophen.

Marla: Über den Klimawandel, Tiere und berühmte Personen.

