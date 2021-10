Nicht nur die steigenden Temperaturen sind ein Hinweis auf den Klimawandel. Auch der Niederschlag in NRW hat sich verschoben. Ein Überblick.

Wie macht sich der Klimawandel in NRW bemerkbar?

Wetter Wetter in NRW: Mix aus Wolken und Sonne am Dienstag

Essen. Das Wetter in NRW bleibt wechselhaft. Am Dienstagvormittag ist es bewölkt und regnerisch, ab dem Mittag klart es zum Glück wieder auf.

Nach einem sonnigen Wochenende wird die neue Woche in Nordrhein-Westfalen wechselhaft und regnerisch. „So richtig trocken bleibt man nicht“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

So kommt die Sonne auch am Dienstag laut Prognose des DWD nur selten raus. Seit dem frühen Morgen ist es in NRW bewölkt, teilweise regnet es. Zum Glück klart es jedoch ab Mittag wieder auf. Die Temperaturen fallen auf 10 bis 14 Grad.

Auch der Mittwoch startet laut DWD bewölkt, in Teilen fallen ein paar Tropfen Regen – überwiegend bleibe es aber trocken. Die Temperaturen bleiben konstant bei 10 bis 13 Grad. (sop)

