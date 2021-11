Dinslaken/Düsseldorf. Im Prozess gegen den Dinslakener IS-Terroristen Nils D. wird am Freitag ein Urteil erwartet. Die Verteidigung fordert Freispruch vom Mordvorwurf.

Nach mehr als zwei Jahren Prozessdauer soll gegen den wegen Mordes angeklagten IS-Terroristen Nils D. aus Dinslaken am Freitag (26. November, 13.30) das Urteil gesprochen werden. Während die Bundesanwaltschaft am Düsseldorfer Oberlandesgericht lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere seiner Schuld beantragt hat, hat die Verteidigung einen Freispruch gefordert.

Die beiden Hauptbelastungszeugen hätten sich in „unvereinbare“ und „nicht heilbare“ Widersprüche verstrickt, argumentierte der Dortmunder Strafverteidiger Lars Brögeler in seinem Plädoyer. Allerdings räumte der Anwalt ein, dass Foltervorwürfe gegen seinen Mandanten der Wahrheit entsprechen und entsprechend geahndet werden könnten.

D. war bereits 2016 „Islamischer Staat“ verurteilt worden. Bereits im Laufe des damaligen Verfahrens waren neue Vorwürfe gegen ihn laut geworden, wonach er in einem Gefängnis des IS im syrischen Manbidsch Inhaftierte gefoltert und zu Tode gequält haben sollte. Im März 2018 erging deswegen ein neuer Haftbefehl gegen den 31-jährigen Dinslakener.

Hat Dinslakener Nils D. einen Mann zu Tode gefoltert?

Der Hauptbelastungszeuge, aufgrund dessen Aussagen eine erneute Anklage erhoben wurde, wurde in der Türkei befragt. Dass er in dem seit September 2019 laufenden Prozess nie als Zeuge befragt werden konnte, sei ein Verstoß gegen das Recht der Verteidigung, den Hauptbelastungszeugen selbst zu befragen, kritisierte Anwalt Brögeler.

Der in der Türkei befragte Mann und ein weiterer von diesem benannter Zeuge hatten ausgesagt, dass D. Ende Juli 2014 einen Mann so heftig gefoltert habe, dass dieser an seinen Verletzungen starb. Jedoch widersprächen sich die Aussagen dieser beiden Zeugen etwa zum Zeitpunkt des Todes des Opfers führte der Anwalt aus. In der vergangenen Woche hatte D. erklären lassen, er werde sich nicht wie ursprünglich angekündigt erstmals seit dem Prozessauftakt vor mehr als zwei Jahren umfassend zu den Vorwürfen gegen ihn einlassen, insbesondere auch dazu, wie ihn der Tod seines Cousins Philip Bergner beeinflusst habe, der sich im August 2014 in der Nähe der nordirakischen Stadt Mossul in die Luft gesprengt und dabei 20 kurdische Soldaten ermordet hatte.

Der Vertreter der Bundesanwaltschaft hatte Mitte Oktober für den Dinslakener Terroristen eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und die Feststellung der „besonderen Schwere der Schuld“ gefordert, was eine frühzeitige Haftentlassung verhindern würde. Die Bundesanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass D. in dem Gefängnis in Manbidsch „regelmäßig und systematisch“ Gefangene gefoltert hat und das einer der Gefangenen durch die Misshandlungen zu Tode kam. Unter dem Kampfnamen Abu Ibrahim al-Almani habe der 31-Jährige einen „Ruf wie Donnerhall unter den Gefangenen besessen“, so der Oberstaatsanwalt.

Urteil gegen Nils D. wird am Freitag erwartet

D. konvertierte 2011 zum Islam und war Mitglied der berüchtigten „Lohberger Brigade“, einer Gruppe von Salafisten, die sich in dem Dinslakener Zechenviertel im Umfeld eines vermeintlichen Bildungsvereins radikalisiert hatten. Im Oktober 2013 reiste D. nach Syrien und schloss sich dort wie elf andere Lohberger dem sogenannten „Islamischen Staat“ an. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im November 2014 wurde der Terrorist im Januar 2015 verhaftet und diente sich danach den Sicherheitsbehörden als Kronzeuge an.

In einem ersten Prozess erhielt D. wegen seiner umfangreichen Aussagen gegen andere Terroristen Strafrabatt und wurde im März 2016 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Damals hatte er beteuert, er sei in dem Foltergefängnis in Manbidsch lediglich als Wächter eingesetzt gewesen. Er könne noch nicht einmal einem Huhn den Kopf abschneiden, wenn er Hunger habe, hatte er erklärt. Nach dieser ersten Verurteilung meldeten sich jedoch ehemalige Gefangene, die aussagten, Nils D. sei einer der Folterer gewesen, weswegen im September 2019 der neue Prozess gegen ihn begann. (mit dpa)

