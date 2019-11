Polizeinotruf 110 war in vielen Städten nicht erreichbar

Die Notrufnummer 110 ist derzeit in vielen Polizeibehörden nicht erreichbar.

Düsseldorf. Der Notruf 110 war wegen einer Störung nur eingeschränkt erreichbar. Zwischenzeitlich waren mehr als 50 Städte und Kreise in NRW betroffen.

Die Notrufnummer der Polizei 110 war am Mittwochmorgen wegen einer technischen Störung in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen nur eingeschränkt erreichbar. Das teilte das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen mit. Gegen 9 Uhr funktionierten alle Verbindungen landesweit wieder einwandfrei.

Bis dahin riet die Polizei Betroffenen, sich in dringenden Fällen an die Notrufnummer der Feuerwehr 112 zu wenden, da Polizei und Feuerwehr in engem Kontakt stünden. (dpa/red)