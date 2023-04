Zwei Buchtipps über die Urlaubsregion Zeeland

Aus den Niederlanden. Zeeland mit seinen bekannten Urlaubsorten wie Renesse zieht die Touristen an. Zeeland-Insider Martin Roos kennt ein paar versteckte Ecken.

Was ist das bestgehütete Geheimnis Zeelands? Um dies zu erfahren, müssen Sie zwei neue Bücher aufschlagen. Das erste heißt „111 Orte in Zeeland, die man gesehen haben muss“.

Autor Martin Roos hat seit Kindertagen mit seinen Eltern Urlaub in der südwestlichen Provinz der Niederlande gemacht und kennt sich auf den sechs Halbinseln bestens aus. Jeweils zwei Seiten widmet er den Orten, die er für etwas Besonderes hält – darunter das schöne Badhotel in Domburg, die Werkstatt des letzten Klompenbauers in der Gegend und was es mit der Villa Wohlgelegen auf sich hat. Außerdem ist in dem Band zu erfahren wo die Mondrian-Bäume wachsen, wo es den leckersten Käse und den besten Fisch gibt, wo der erste Muschelautomat der Niederlande steht und wo es sich vortrefflich speisen lässt – in einem Restaurant mit gleich zwei Michelin-Sternen. So ist „111 Orte...“ nicht nur für Zeeland-Fans empfehlenswert, sondern vor allem für Menschen, die noch nicht in dieser besonders schönen Ecke mit seinen Traumstränden und den lieblichen kleinen Städtchen war.

„111 Orte in Zeeland...“ ist im Emons-Verlag, Köln, erschienen und kostet im Handel 18 Euro. Foto: emons-verlag

Doppelmord in Vlissingen

In Vlissingen sorgt ein Doppelmord für Schlagzeilen. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden, doch ist Jakob Bokma wirklich der Täter? Der frühere Kapitän macht sich selbst auf die Suche nach Hinweisen für die Bluttat – und stößt bei der Recherche auf einen zweifachen Mord aus den 1930er Jahren.

„Zeelandgeheimnis“ heißt dieser Kriminalroman, ebenfalls aus der Feder von Martin Roos (siehe oben), der früher Literatur in Amsterdam studiert und Texte für die niederländische Tageszeitung „Het Parool“ geschrieben hat. Hier navigiert er die Leserinnen und Leser geschickt durch einige dunkle Rätsel der auch bei Deutschen beliebten Urlaubsregion.

Damals, im Jahr 1937, blieb der Fall ungeklärt, trotz vieler Verdächtigungen und einiger wohl zu voreiliger Verhaftungen konnte der Raubmörder vom Café Keersluis in Vlissingen nicht gefasst werden. Wie es in dem heutigen Fall ausgehen wird? Nach 268 Seiten Lektüre „Zeelandgeheimnis“ wissen Sie vielleicht mehr.

„Zeelandgeheimnis“ ist ebenfalls im Emons-Verlag erschienen und für 14 Euro im Handel zu haben. Foto: emons-verlag

