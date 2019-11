Zur Brücke in Kevelaer – Regionales mit französischem Pfiff

Kevelaer. In der „Brücke“ in Kevelaer konnte man schon Zeiten Friedrich des Großen lecker essen. In siebter Generation steht Anja Sürgers-Bollen am Herd.

Sie müssen ebkes um die Ecke gehen – von der Hauptverkehrsstraße, die ins Zentrum des Wallfahrtsstädtchens führt, lässt sich das kulinarische Kleinod nicht unbedingt entdecken – da kommt das Hotel-Restaurant „Zur Brücke“ etwas unscheinbar daher.

Was für eine Tiefstapelei! Also gleich vor dem Restaurant in die schmale Straße einbiegen und dann sofort rechts – hier ist man, kaum zu glauben, schon zu Zeiten Friedrich des Großen eingekehrt.

Gemütliches Eckchen. Foto: Thomas Momsen

Seit 1783 wird das Haus – in siebter Generation – familiengeführt, und mit Anja Sürgers-Bollen ist in vierter Generation in Folge eine Frau der Chef. Das Haus eine bewegte Geschichte, war ursprünglich eine Ölmühle, dann eine klassische Dorfwirtschaft, Umspannstation für Pferdegespanne und nebenbei Wäschebleiche – der kleine Steg über die Dondert, einem Nebenflüsschen der Niers, hat dem Haus wohl seinen Namen gegeben.

Seit 236 Jahren in Familienbesitz

236 Jahre ist die „Brücke“ in Familienbesitz – und immer wurden hier Gäste bekocht und kulinarisch verwöhnt. Anja Sürgers-Bollen ist da hineingewachsen, hat als Mädchen hinterm Tresen gestanden und die Gäste begrüßt, und immer hat sie Oma und Mama beim Kochen zugucken können.

Niederrhein Der Niederrhein – eine kulinarische Wundertüte Die Region zwischen Kevelaer und Wesel, Duisburg und Kranenburg, Moers und Dinslaken ist eine kulinarische Wundertüte. Die Küche ist herzhaft und bodenständig, dann wieder überraschend leicht und innovativ – lecker. Wir laden Sie in unserer Serie „Gastronomie am Niederrhein“ ein, mit uns die Region kulinarisch zu entdecken. Bemerkenswert: Viele Restaurants und Gasthäuser sind familiengeführt – und das mitunter seit Generationen. Tradition trifft Moderne. Das ist Niederrhein!

Die nächste Folge erscheint am Donnerstag, 12. Dezember.

Früh war klar: Sie wird den Familienbetrieb weiterführen.

Hotelfachfrau und Köchin hat sie gelernt und ist nach den Lehr- und Wanderjahren wieder an den Niederrhein zurückgekommen. Mehr Infos über das Hotel-Restaurant „Zur Brücke“ gibt es hier

Die Küche überrascht mit einer feinen Kombination von regionalen Gerichten und französischer Kulinarik. Man kann bodenständig und einfach lecker Bratkartoffeln mit Spiegeleiern, Speck und Essiggurke bestellen.

Niederrhein Hotel-Restaurant „Zur Brücke“, Kevelaer Hotel-Restaurant

„Zur Brücke“, Bahnstraße 44, 47623 Kevelaer.

Niederrheinische Küche mit feiner französischer Kulinarik. Restaurant 25 Plätze, für Gesellschaften gibt’s ein Sälchen mit 50 und ein Räumchen mit zwölf Plätzen. Im Sommer draußen: 25 Plätze auf der schnuckeligen Gartenterrasse. Hotel: 6 Zimmer, 1 Appartement. Küche: 18 bis 21 Uhr; Ruhetage: Mittwoch + Donnerstag.

Tisch reservieren ist ratsam.

0 28 32-23 89. www.hotel-restaurant-zur-brucke.de

Man kann seine Geschmacksnerven aber auch beim getrüffelten Carpaccio vom Rinderfilet mit Pinienkernen in Stimmung bringen. Und dann, zum Beispiel, nachlegen mit einem Steinbuttfilet auf Weißweinsauce im Mangoldblatt oder der Hasenkeule in Wacholderrahm mit Rosenkohl und Spätzle oder der Barbarie-Entenbrust mit Cassissauce...

Anja Sürgers-Bollen mit Team. Clemens Erretkamps (li.) und Sous-Chef Michael Reffeling. Foto: Hotel Zur Brücke

Die Karte ist klein und zaubert im Rhythmus der Jahreszeiten den Niederrhein mit französischem Pfiff auf den Teller. Vieles stammt aus dem dicken Familienkochbuch und darf sich nun modern weiterentwickeln.

Schwarzbrot mit Griebenschmalz – selbstgemacht, natürlich

Und vorab, als regionales Appetithäppchen (der Liebhaber sagt Amuse-Bouche dazu, „Mundfreude“) lauert einem das selbstgebackene Schwarzbrot mit selbstgemachtem Griebenschmalz auf – oder diese wunderbar intensiven Kräutercreme.

Überhaupt, die Kräutergeschichten! Besser: die Bärlauchvariationen. Die gibt’s als Paste, Creme, Sauce oder Tarte. In der „Brücke“ kaum wegzudenken: Michael Refelling (Sous-Chef) und Clemens Erretkamps (Service). Beide schon ewige Zeiten dabei.

Und wenn Anja Sürgers-Bollen in der Küche gerade ‘mal Zeit hat, kommt sie gern an den Tisch und erläutert die Weinkarte. Übernachten kann man in der „Brücke“ auch – ganz angenehm, wenn man nach einem üppigen Schlemmerabend keine weiten Wege mehr hat...

Das Rezept:Winterliche warme Früchte mit Zimtparfait

Die Zutaten:

– 2 Äpfel

– 1 Birne

– 8 Stück Pflaumen

– etwas Weißwein

– 100 g Zucker 20 g Butter, Puderzucker

Für das Zimtparfait:

– 6 Eigelb, 150 g Zucker, 3 Tl Zimt

– 500 ml Sahne, 1 Zitrone



Die Zubereitung:

Eigelb, Zucker und Zitronensaft über einem Wasserbad warm aufschlagen, Zimtpulver hinzufügen und Masse kalt werden lassen. Die geschlagene Sahne unterheben und alles in eine eckige Form geben, so dass man beim Anrichten einzelne Scheiben schneiden kann. Äpfel und Birnen schälen, entsteinen und in Spalten schneiden. Butter, Zucker im Topf karamelisieren und mit Weißwein ablöschen. Die entsteinten Pflaumen ebenfalls hinzugeben. Das warme Obst auf Tellern anrichten und je eine Scheibe Zimtparfait danebenlegen. Mit Puderzucker den winterlichen Zauber verfeinern.