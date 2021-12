Zug in Krefeld schleift Auto auf den Gleisen mit

In Krefeld hat ein Zug ein Auto erfasst – an einem beschrankten Bahnübergang. (Symbolbild)

Krefeld. In Krefeld hat ein Zug an einem Bahnübergang ein Auto erfasst und mitgeschleift. Der Fahrer konnte rechtzeitig aus dem Wagen springen.

In Krefeld hat ein Zug am Dienstag an einem Bahnübergang ein Auto erfasst und ein Stück weit mitgeschleift. Wie die Feuerwehr am Abend berichtete, geschah der Unfall um kurz vor 19 Uhr im Stadtteil Forstwald. „Der Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Er blieb unverletzt“, sagte ein Sprecher.

Bahnübergang hatte Schranken – Polizei ermittelt

Auch in dem Regionalzug habe es zum Glück keine Verletzten gegeben. Zum genauen Ablauf des Zusammenstoßes an dem Übergang, der beschrankt sei, konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Die Polizei untersuche den Vorfall, hieß es. (dpa)

