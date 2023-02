Der Tourismus auf Texel boomt seit Jahren. Doch die Einwohner der malerischen Insel in den Niederlanden leiden unter den Massen von Reisenden auch aus NRW.

Tourismus Zu viele Touristen: Texel will strengere Regeln für Urlauber

Aus den Niederlanden. Mit einer Million Urlaubern im Jahr zählt Texel zu den beliebtesten Reiseregionen der Niederlande. Warum die Bewohner unter dem Tourismus leiden.

Bei Urlaubern aus Deutschland ist sie beliebt, auch Reisende aus den Niederlanden zieht es jedes Jahr in Scharen auf die Insel. Nun will Texel jedoch den Tourismus auf der Insel strenger regulieren. Wie das niederländische Nachrichtenportal „NOS“ berichtet, sei der Bürgermeister der Insel davon überzeugt, dass die maximale Besucherzahl erreicht ist. Schätzungsweise eine Million Menschen kommen jedes Jahr nach Texel, sie bleiben dort für rund vier Millionen Übernachtungen. Die Wirtschaft profitiert, jedoch würden viele Einwohner von Texel unter den Menschenmassen in den Sommermonaten leiden.

Die Gemeinde habe nun einen Plan aufgestellt, um „ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Tourismus und Lebensqualität zu wahren“. Der Plan sieht unter anderem vor, dass die Anzahl der Übernachtungen strenger kontrolliert werden soll. Bed-and-Breakfast-Besitzer müssen sich etwa auf eine Registrierungspflicht und strengere Regeln für Camping auf landwirtschaftlichem Gelände einstellen.

Tourismus in Texel: Verkehr, Natur und Wohnungsmarkt leiden unter vielen Reisenden

Bereits in den 80er-Jahren wurde festgelegt, dass Texel maximal 45.000 Betten für die touristische Nutzung haben darf. Diese Zahl beinhaltet Hotelzimmer, Apartments und Ferienhäuser. „Die Frage ist nun, wie das gezählt und gehandhabt werden soll“, sagt Kees Boon von der Stiftung Grundwerte von Texel gegenüber niederländischen Medien. Sicher sei, dass der Tourismus ein essenzieller Sektor für die Insel ist. Bis zu 80 Prozent der Inselbewohner seien vom Urlaubsgeschäft abhängig.

Ein Kritikpunkt der Anwohner ist, dass die Reisenden zunehmend ihr Auto auf die Insel mitnehmen. Darauf sei nicht immer ausreichend vorbereitet. Das sorgt für Parkplatzprobleme und stockenden Verkehrsfluss von und zur Insel. Zudem stehe der lokale Wohnungsmarkt unter Druck, da sich immer mehr Touristen für ein Ferienhaus auf Texel interessieren. Auch die Natur leide unter dem Massentourismus, sagt niederländische Regierungsorganisation für Forstwirtschaft.

