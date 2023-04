Niederlande Zebrageburt im Burgers’ Zoo in Arnheim

Arnheim. Die Zebraherde im Burgers’ Zoo ist um ein Tier gewachsen. Am 20. April kam ein kerngesundes Junges zur Welt. Ein Tierpfleger filmte die Geburt.

Am Nachmittag des 20. April brachte eines der Böhm-Zebras im Königlichen Burgers’ Zoo ein kerngesundes Jungtier zur Welt. Die Herde der Zebras im Arnheimer Tierpark umfasst etwa 20 Tiere. Jedes Jahr kommen mehrere Fohlen zur Welt, meistens jedoch nachts. Ein Tierpfleger hatte die Gelegenheit, die jüngste Geburt zu filmen.

Große Zebraherde auf der weiten Savannenfläche

Auf der großen Savannenfläche „Safari“ im Burgers’ Zoo lebt eine etwa 20-köpfige Zebraherde zusammen mit Breitmaulnashörnern, Rothschild-Giraffen, Weißbartgnus, Beisa-Antilopen und Ellipsen-Wasserböcken. Die Zahl der Zebras ist gewissen Schwankungen unterlegen: Jedes Jahr kommen mehrere Fohlen zur Welt und jährlich wechseln einige der Tiere in andere Tierparks.

Noch etwas wacklig auf den Beinen, aber das Zebrababy steht und macht erste Bekanntschaft mit der Herde. Foto: Burgers’ Zoo

Geburten meist nachts

Normalerweise gebären die Böhm-Zebras im Burgers’ Zoo in aller Ruhe nachts. Dieses Mal jedoch wurden die Tierpfleger Zeuge einer Geburt am späten Nachmittag. Mutter und Jungtier sind wohlauf. Es ist bereits das dritte Zebra, das in diesem Jahr im Burgers’ Zoo geboren wurde, weitere werden folgen. Einem der Tierpfleger ist es gelungen, die Geburt live zu filmen. Hier geht’s zum Video: https://www.nrz.de/video/zebrageburt-im-burgers-zoo-id238199205.html

