Wüst und Rutte appellieren: Kein Einkauf jenseits der Grenze

An Rhein und Ruhr. Fahrten über die Grenze sollen vermieden werden. Wegen des Lockdowns kamen zuletzt viele Niederländer zum Weihnachts-Shopping nach NRW.

In einem gemeinsamen Statement appellieren Ministerpräsident Hendrik Wüst und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Donnerstag angesichts der ernsten Lage besonders vorsichtig zu sein und zu Hause zu bleiben.

In den Niederlanden gilt seit vergangenem Sonntag ein harter Lockdown. Seitdem sind viele Menschen von dort über die Grenze gefahren, um in NRW ihre Weihnachtsgeschenke zu besorgen.

Corona: Niederlande und NRW warnen vor Grenztourismus

„Mit der Ausbreitung der Omikron-Variante in unseren Ländern ist es jetzt noch wichtiger, unsere Kontakte zu beschränken. Dies gilt auch für grenzüberschreitende Kontakte", heißt es in dem Statement von Wüst und Rutte. Aus diesem Grund appellieren die Ministerpräsidenten gemeinsam, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben und Menschenmengen zu vermeiden.

"Gehen Sie also nicht jenseits der Grenze einkaufen oder essen. Wenn Sie über die Grenze müssen, zum Beispiel um zu arbeiten, seien Sie vorbereitet und halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften."

Die Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland vorsorglich zu schließen, sei indes keine Option: "Wir halten die Grenzen offen, weil unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften, insbesondere in der Grenzregion, stark miteinander verflochten sind. Als gute Nachbarn und Freunde appellieren wir an alle Bürger, mit diesen offenen Grenzen verantwortungsvoll umzugehen.“

