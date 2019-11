World Club Dome - Tickets gewinnen für Party-Tour mit DJ Alle Farben

Das wird eine der exklusivsten Partys des Jahres: 100 Elektro-Fans dürfen an der "Snow Edition" des World Club Dome auf 3500 Metern Höhe in den Berner Alpen mit Panoramablick vom Jungfrauenjoch teilnehmen. Die Aussichtsplattform wird am 7. Dezember zum Open-Air-Dancefloor und der Glasbau zum zweistöckigen Indoor-Club umfunktioniert. Dazu gibt es feinsten Elektro-Sound von Star-DJ Alle Farben, Le Shuuk, EDX und Mausio. Karten für die Pre-Party zur Winter Edition des World Club Dome gibt es nicht zu kaufen - nur zu gewinnen: Wir verlosen 1x2 Tickets inklusive kostenloser Anreise, Unterkunft im Vier-Sterne-Hotel und Verpflegung.

Das erwartet die Ticket-Gewinner beim World Club Dome in der Schweiz

Diesen Ablauf erwarten die Gewinner: Am Freitag, 6. Dezember, geht es am frühen Nachmittag mit dem "ICE Club Train" Richtung Schweiz. Für die Anreise nach Frankfurt stellt die Deutsche Bahn kostenlose Tickets zur Verfügung. Um 20 Uhr ist die Ankunft in Interlaken in der Schweiz vorgesehen. Der Tag endet mit einem Abendessen im Vier-Sterne-Hotel Metropole, wo die Teilnehmer auch übernachten werden.

Am Samstag, 7. Dezember, startet die "Snow Edition" des World Club Dome am Jungfraujoch mit der "BigCityBeats Club Kitchen" und dem "Sakadem BBQ". Geplant ist ein Koch-Battle mit Sido, Frank Rosin und Luciano.

DJ Alle Farben ist Headliner bei der "Snow Edition"

Für den musikalischen Party-Faktor im "höchsten Club der Welt" ist Star-DJ Alle Farben zuständig. Der Berliner veröffentlicht seit Jahren einen Hit nach dem anderen und ist in Festivals und Clubs Garant für beste Stimmung. Zum Line up der Snow Edition gehören zudem EDX, Le Shuuk, Mausio, Paul Lomax und DJ Soda. Wichtig: Für die Gewinner sind Kost und Logis während der Tour - auch bei der "Snow Edition" - umsonst.

Am Samstagabend geht es zurück nach Interlaken, wo die offizielle Afterparty startet. Am Sonntag, 8. Dezember, bekommen die Gewinner einen E-Coupon der Deutschen Bahn für die kostenlose Rückreise nach Deutschland (gültig ausschließlich am 8. Dezember).

Bonus: 1x2 Tickets für den World Club Dome in Düsseldorf

Als Bonus für unsere Gewinner gibt's noch 1x2 Club-Tickets für die „BigCityBeats World Club Dome Winter Edition" vom 10. bis 12. Januar in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Bei der zweiten Auflage besteht das Line up aus internationalen Stars der DJ-Szene wie Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Steve Aoki, Afrojack, Robin Schulz sowie der Hip-Hop Legende Ice-T und dem deutschen Rapper Sido..

Die Teilnahme an der Verlosung der 1x2 Tickets ist bis Mittwoch, 27. November, 23.59 Uhr möglich. Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer an, damit der Veranstalter BigCityBeats Sie im Falle des Gewinns kurzfristig kontaktieren und die Tour-Details absprechen kann.