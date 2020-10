Am Niederrhein. Zwei Landräte gehen in den Ruhestand. Heute Teil 1 unserer „Abschiedsgespräche“ mit Wolfgang Spreen, seit 2004 Landrat im Kreis Kleve.

16 Jahre sind eine lange Zeit – gerade auch in einem politischen Leben. Zwei Männer haben nun ihre Abschiedsreden geschrieben und sind dabei, ihren Schreibtisch zu räumen – der eine hat ein SPD-, der andere ein CDU-Parteibuch, der eine ist Landrat im Kreis Wesel, der andere im Kreis Kleve. Am 1. November endet diese Ära: Landrat Ansgar Müller (Kreis Wesel) und Landrat Wolfgang Spreen (Kreis Kleve) sind mit dem Tag Ruheständler. Beide traten ihr Amt 2004 an – ein kleines Gespräch zum Abschied. Heute mit Landrat Spreen, morgen mit Landrat Müller. Hier bei uns, auf Ihrer Niederrheinseite, „Wir am Niederrhein“.

Herr Spreen, können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag als Landrat im Kreis Kleve erinnern?

An den genauen Verlauf nicht, wohl aber an den großen Respekt, den ich vor meinen neuen Aufgaben und für meinen großartigen Vorgänger Rudolf Kersting empfunden habe.

Landrat Wolfgang Spreen. Freut sich jetzt auf die Zeit „danach“. Foto: kreis kleve

Wenn Sie zurückblicken – was war Ihre schwierigste Entscheidung?

Auch wenn Ihre Frage sicherlich anders gedacht ist: Meiner Frau und unseren Töchtern die Auswirkungen dieses Amtes auf die Familie zuzumuten. Meine häufige Abwesenheit und der Verlust an Privatheit sind oft genug schwierig zu ertragen für sie gewesen. Schwierige berufliche Situationen und Entscheidungen gab es sicherlich auch einige, aber die eine schwierigste könnte ich nicht benennen.

Welcher Moment gehört zu den besonders schönen?

Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass die erzielten Erfolge alle auf dem Zusammenwirken vieler engagierter Mitwirkender beruhen – sei es in der Kreisverwaltung, im Kreistag, bei der Kreispolizeibehörde Kleve oder gemeinsam mit anderen Personen. Ein Landrat allein würde gar nichts erreichen. Für dieses gute und langjährige Miteinander bin ich ausgesprochen dankbar.

Die Gründung der Hochschule Rhein-Waal – ein „Jahrhundertereignis“

Und das gilt ganz besonders auch für das Vertrauen, das die Wählerinnen und Wähler drei Wahlzeiten nacheinander in mich gesetzt haben. Dass ich trotz mehrerer Mitbewerber jeweils im ersten Wahlgang mit 57 Prozent in 2004, 57 Prozent in 2009 und 58 Prozent in 2015 der Stimmen im Kreis Kleve gewählt wurde, hat mich jedes Mal tief berührt und gefreut.

Auf welches Projekt schauen Sie gern zurück?

Wir alle haben uns gemeinsam über das „Jahrhundertereignis“ der Gründung der Hochschule Rhein-Waal freuen dürfen und mit dem Campus Kleve einen neuen Stadtteil in der Kreisstadt geschaffen, der so gut gelungen ist, dass heute bereits 7.300 Studierende aus über 120 Nationen in der Hochschule eingeschrieben sind. Überhaupt haben wir in den vergangenen Jahren sehr viel für Bildung und Fachkräftenachwuchs erreichen können.

Der Neubau des Berufskollegs Geldern für 2.500 Schülerinnen und Schüler, die laufende Modernisierung des Berufskollegs Kleve mit über 5.000 Schülerinnen und Schülern und die hervorragende Ausstattung unserer Förderschulen werden sich für Jahrzehnte positiv auswirken.

Das Alleinerziehendenprojekt EFUS und der soziale Wohnungsbau durch die kreiseigene KKB, die erfolgreiche Unterstützung langzeitarbeitsloser Menschen oder die nachhaltige Finanzierung sozialer Leistungen durch die Einführung der Einzelfallförderung, das hervorragende Angebot im Bereich der Kinderbetreuung durch das Kreisjugendamt, das Courage-Festival und andere kulturelle Highlights zeigen, dass sich unsere Anstrengungen gelohnt haben.

Ein Landrat muss überall präsent sein – und für seinen Kreis werben – hier etwa beim Aufstellen der Knotenpunkttafeln – eine prima Orientierung für Radler im Kreis Kleve. Foto: kreis kleve

Was war eine große Herausforderung?

Ich kann mich noch mit Schrecken daran erinnern, wie das Oberverwaltungsgericht in Münster dem für unseren Kreis so wichtigen Airport Weeze die luftverkehrsrechtliche Genehmigung versagt hat. Erst eine Nicht-Zulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht schuf Abhilfe. Das war vor dem Hintergrund vieler betroffener Arbeitsplätze schon sehr spannend.

Gibt es eine Entscheidung die Sie – mit dem Wissen und der Erfahrung von heute – anders treffen würden?

Darüber werde ich vielleicht mal im Ruhestand nachdenken. Im Moment bin ich mit mir im Reinen.

Wenn Sie auf die Region Niederrhein blicken und 16 Jahre Revue passieren lassen – hat sich da etwas verändert? In Ihnen und bei den Niederrheinern?

Ich erinnere mich, dass Regierungspräsident Büssow den Tourismus am Niederrhein vor vielen Jahren als „schlafenden Riesen“ bezeichnet hat. Der Niederrhein hat in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich aufgeholt – in wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht.

„Der Kreis Kleve ist auch in den Prognosen ein leicht wachsender Kreis“

Die Attraktivität unserer Region zeigt sich beispielsweise daran, dass der Kreis Kleve aktuell und in den Prognosen auch künftig ein leicht „wachsender“ Kreis ist.

Viele Bürgerinnen und Bürger wollen dort leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist eine „Abstimmung mit den Füßen“ zugunsten unseres Kreises und eine wichtige Entwicklung, die durch die gute Zusammenarbeit am Niederrhein begünstigt wurde. Und was mich persönlich angeht, ist und bleibt der Niederrhein und insbesondere unser schöner Kreis meine Heimat.

Landrat Wolfgang Spreen (Kreis Kleve) und Landrat Dr. Ansgar Müller (Kreis Wesel), 2006 auf der Touristikmesse in Rheinberg. Foto: privat /

Wären Sie auch gern mal – vielleicht für einen Tag – Landrat im Kreis Wesel?

Ich hatte und habe das Privileg, im Kreis Kleve zu wohnen und zu arbeiten. Da gibt es keine offenen Wünsche.

Der Blick zurück – wo bleibt der hängen?

Bei den ganz großartigen Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde, auf die ich stolz bin, und bei vielen weiteren interessanten und liebenswerten Menschen, denen ich begegnen durfte.

Aus meiner Amtszeit nehme ich Dankbarkeit und Zufriedenheit mit.

Und nun: Rad fahren, spazieren gehen, golfen, faulenzen...

Ich freue mich auf mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys.

Worauf freuen Sie sich nun am meisten?

Auf ganz viel Zeit und schöne Erlebnisse mit meiner Frau, die mich immer großartig unterstützt hat. Danke Ute!