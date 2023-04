Wirtschaft und Soziales: Beratung für Grenzpendler in Kleve

Kleve. Eben über die Grenze fahren, um einzukaufen: Für Bewohner der Grenzregion ist das Alltag. Wer aber im Nachbarland arbeitet, muss viel beachten.

Einfach mal über die Grenze fahren, um einzukaufen oder einen Tag zu verbringen: Für die Bewohner der Grenzregion ist das Alltag. Aber nicht nur in der Freizeit fahren die Deutschen gerne über die Grenze in die Niederlande: Viele von ihnen reisen täglich zum Arbeiten oder Studieren ins Nachbarland. Umgekehrt gibt es auch Deutsche, die in den Niederlanden wohnen, aber weiterhin in Deutschland arbeiten. Für diese Grenzgänger, aber auch für zukünftige oder ehemalige Grenzpendler, organisiert der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal am Dienstag, 25. April, eine kostenlose Sprechstunde. Hier können alle Fragen zu Sozialversicherung, Rente, Steuern und vielem mehr gestellt werden.

Auf der anderen Seite der Grenze zu leben, zu arbeiten oder zu studieren ist keine Selbstverständlichkeit. Denn nicht nur die Sprache und Kultur, sondern auch die Gesetzgebung ist anders. Eine gute Vorbereitung ist daher essentiell. In der Sprechstunde am Dienstag, 25. April, können Grenzgänger sich von den Beratern des GrenzInfoPunktes und Experten der Agentur für Arbeit Wesel, des Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) von der Sociale Verzekeringsbank (SBV), den Finanzämtern beider Länder, der Deutschen Rentenversicherung Rheinland, verschiedener Gewerkschaften (DGB, CNV und FNV), der Barmer Krankenkasse, der niederländischen Arbeitsagentur UWV und des Jobcenters beraten lassen.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Sprechstunde findet von 9 bis 12 Uhr im Forum der Euregio Rhein-Waal (Emmericher Straße 24, 47533 Kleve) statt. Es handelt sich um eine offene Sprechstunde. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Zusätzlich zu den regulären Beratungsterminen findet einmal im Monat eine Sprechstunde bei der Agentur für Arbeit in Kleve statt. Der nächste Termin ist am 11. Mai von 9 bis 12.30 Uhr. Mehr Informationen auf https://grenzinfo.eu/erw/sprechtage/. Die Organisatoren bitten um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an wesel.eures@arbeitsagentur.de

Außerdem können Interessierte jeden Dienstag von 10 bis 12.30 Uhr an einer Gewerkschaftssprechstunde teilnehmen. Vertreter von Fachverbänden aus Deutschland und den Niederlanden unterstützen Arbeitnehmer in sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen und versorgen sie mit Informationen über die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sowie über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Terminvereinbarung ist telefonisch unter 02821 793079 oder per E-Mail an gip@euregio.org möglich.

