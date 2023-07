Wirtschaft: Hornbach eröffnet Projektbaumarkt in Nijmegen

So sieht er aus, der neue Hornbach-Baumarkt in Nijmegen.

Nijmegen. „Mach es zu deinem Projekt!“ Wer kennt den Werbeslogan von Hornbach nicht? Handwerker werden nun in einem neuen Baumarkt in Nijmegen fündig.

Nijmegen ist die einwohnerstärkste Stadt in der Provinz Gelderland, also darf auch der größte Baumarkt der Niederlande hier nicht fehlen. Der Bürgermeister von Nijmegen, Hubert Bruls, eröffnete am 12. Juli gemeinsam mit Marktleiter Niels van Essen den neuesten Projektbaumarkt der Hornbach Baumarkt AG. Der Bau des 20.000 Quadratmeter großen Marktes erfolgte in nur neun Monaten.

Evert de Goede, Geschäftsführer von Hornbach in den Niederlanden, freut sich über die Eröffnung des Projektbaumarktes am Wendelring in Nijmegen: „Nijmegen ist nach Apeldoorn und Duiven unser dritter und insgesamt der größte Markt in der Provinz Gelderland. Fantastisch, dass wir nun auch Handwerker in der Region Nijmegen bei ihren Projekten unterstützen können. Ein Team von 180 fachkundigen Kolleginnen und Kollegen steht für die Kundinnen und Kunden bereit. Sie wurden in den vergangenen Wochen und Monaten geschult und haben bei der Einrichtung des Marktes kräftig mit angepackt“.

Der neue kombinierte Bau- und Gartenmarkt direkt an der Autobahn A325 zwischen Nijmegen und Arnheim hat eine Fläche von mehr als 20.000 Quadratmeter, der Drive In umfasst als 4.500 Quadratmeter. Beim Bau des Hornbach-Marktes in Nijmegen wurde sehr viel Wert auf eine ressourcenschonende Bauweise gelegt. Dazu gehören ein Anschluss an das Fernwärmenetz und ein besonders hoher Isolierwert für die Fassade und das Dach.

„Der Markt hat ein begrüntes Dach, das Wasser sammelt, Nahrung für Insekten bietet, im Sommer kühlt und für gesunde Luft in der unmittelbaren Umgebung sorgt. Das macht unseren Markt zu etwas ganz Besonderem in den gesamten Niederlanden“, so Marktleiter Niels van Essen.

Das Unternehmen will in der Region weiterhin wachsen, bestehende Märkte um Drive Ins erweitern und neue Standorte in weiteren Städten eröffnen.

