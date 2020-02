Am Niederrhein. Ruhestand ist Stillstand. Also lehrt Wolfgang Hümbs an der Uni Duisburg weiter. Die Studenten mögen ihn – und kürten ihn zum „Best Teacher“.

Uni Duisburg: Wolfgang Hümbs nimmt die Angst vor Mathe

Eigentlich ist Wolfgang Hümbs längst in Rente. Bis Oktober 2018 hielt er an der Universität Duisburg-Essen Seminare und Vorlesungen, vor allem an der mathematischen Fakultät. Da für den passionierten Mathematiker aus Duisburg aber Ruhestand Stillstand bedeutet – das kommt wohl auch von seinem Hobby Laufen –, klopfte er kurzerhand „bei den Ingenieuren“ an, wie er immer sagt. Um zu fragen, ob diese ihn nicht weiterbeschäftigen können und möchten.

So kam es also dazu, dass der 66-Jährige immer noch sechs Stunden in der Woche Mathematik für Ingenieure lehren kann. „Ich unterrichte einfach zu gern, als dass ich den Ruhestand komplett annehmen und genießen könnte“, sagt Wolfgang Hümbs.

Der beste Lehrer, trotz Mathe

Wer in einer seiner Vorlesungen sitzt, merkt schnell, dass er immer noch mit Herz und Seele dabei ist. Gut für ihn. Aber noch besser für die Studenten, die von seinem Fachwissen profitieren.

Er bringt es sogar fertig, den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea mathematisch zu erklären. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Deshalb und weil Hümbs immer für seine Studenten da ist, fast schon kumpelhaft rüberkommt, haben die Studenten der Ingenieurwissenschaften im Studiengang Medizintechnik ihm vor wenigen Tagen für seine Vorlesung in der Mathematik den „Best Teacher Award“ verliehen.

„Und das für eine Mathe-Vorlesung“, witzelt der Ausgezeichnete, der einer von insgesamt fünf sogenannten besten Lehrern in diesem Semester bei den Ingenieurwissenschaften ist.

Praxisnahe und lebendige Vorlesungen

Der Fachschaftsrat der Medizintechnik teilte mit, dass „die Studierendenschaft durch eine geheime Abstimmung Wolfgang Hümbs als besten Lehrer“ ermittelt hätten.

Die Medizintechnik ist ein relativ neuer Studiengang an der Universität Duisburg-Essen, der aus etwa einem Drittel Medizin und dem Rest Technik besteht.

Dozent Hümbs beweist auch an diesem Dienstagmorgen im Hörsaal an der Bismarckstraße, dass Mathematik nicht trocken und theoretisch sein muss, sondern lebendig und praxisnah sein kann. Immer wieder führt er Beispiele aus dem Alltag an, die mathematische Problemstellungen beinhalteten. Macht Witze und stellt Bezüge her.

Die Risiken der Forschung

Kurzum: Er nimmt durch seine Art und Weise der Vermittlung vielen Studenten die Angst vor der Mathematik. Bei manchen entfacht er selbst Begeisterung für Formeln, Matrizen und Gleichungen.

Transhumanismus versus Mensch? Hümbs hält mittlerweile auch Vorträge außerhalb der Universität, um Interessierte über sein neuestes Forschungsgebiet aufzuklären: die Digitalisierung und den Transhumanismus.

Dabei geht es einerseits um die Entgrenzung des Individuums und künstliche Intelligenz. Darum, dass die biologischen Grenzen der Menschen durch den Einsatz von Technologie und Wissenschaft verändert und schließlich überwunden werden. Andererseits weckt der Transhumanismus auch abenteuerliche Endzeit-Szenarien, an dessen Ende die Spezies Mensch gar stehen könnte.

Mensch versus Maschine

„Ein Forschungsfeld, das mit zunehmender Vernetzung immer wichtiger wird, weil prinzipiell noch keine rechtliche oder ethische Frage gelöst ist“, sagt Wolfgang Hümbs – obwohl die Fähigkeit, ein menschliches Gehirn nachzubauen, noch weit entfernt scheint.

Eine gruselige Vorstellung, wenn es in hundert Jahren so weit ist? Nicht für einen Mathematiker, der die Grenzen des Möglichen immer weiter verschieben möchte. Ganze Forschungszweige hätten sich nunmehr zur künstlichen Intelligenz und Transhumanismus gegründet.

Ruhestand? Stillstand. Also: Weitermachen! Sagt Herr Hümbs. Foto: Volker Hartmann / Funke Foto Services

„Ich sehe freilich auch die Risiken der Verselbstständigung von Maschinen, die wie Menschen handeln und ihn ersetzen könnten und vielleicht auch sollten. Menschen dürfen aber nie ersetzt werden“, gibt Wolfgang Hümbs kritisch zu bedenken; wobei die Begriffe Gerechtigkeit, Gemeinschaft und Verantwortung eine elementare Voraussetzung für die Forschung sein sollten.

Eine große Ehre sei für ihn jedenfalls die Studenten-Auszeichnung, sagt er. Das Leuchten in seinen Augen vermittelt auch ein wenig Stolz.

Die nächste Herausforderung für Wolfgang Hümbs hat aber ausnahmsweise nichts mit Mathematik zu tun. Bald wird er wieder in die Marathon-Saison starten, für die er in der ganzen Welt unterwegs ist. Schon wieder funkeln seine Augen… vor Vorfreude.

Stichwort: Künstliche Intelligenz (KI)

So lange wie die Idee von Künstlicher Intelligenz existiert, gibt es auch die Angst vor ihr: Die Angst, dass die Menschheit durch etwas selbst Geschaffenes erst übertroffen und dann ausgelöscht werden könnte. Renommierte Wissenschaftler wie Hugo de Garis und Stephen Hawking (†) warnen davor, dass die Entwicklung einer vollständigen KI das Ende der menschlichen Spezies bedeuten könnte.

Ganz anders sieht das Ray Kurzweil, Pionier in der KI-Forschung und Verfechter des Transhumanismus: Laut ihm werden wir in naher Zukunft den Zeitpunkt der technischen Singularität erreichen: an dem die Menschheit nicht mehr in die Technik eingreifen kann.

„Zwischen den wenigen Technologiesprüngen unserer Menschheitsgeschichte, angefangen vom Feuer und Rad über den Buchdruck und die Dampfmaschine, bis hin zum Internet lagen teilweise Jahrhunderte…und die könnten dann im ‘Sekundentakt’ erfolgen“, stellt Wolfgang Hümbs fest.

Genau darauf baut der Transhumanismus: Die internationale Bewegung sucht nach Möglichkeiten, die biologischen Grenzen der Menschen durch den Einsatz von Technologie und Wissenschaft zu verändern und zu überwinden.