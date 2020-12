NRW-Lesebuch: "Überall ist Niederrhein" bleibt hängen

Nordrhein-Westfalen. Ein Land, ein Buch. 10 Autoren, 10 Regionen. Wer sich durch „Stadt, Land, Text. NRW“ ackert, erntet Einsichten von Hanns Dieter Hüsch.

Hanns Dieter Hüsch kommt nicht drin vor, weder persönlich noch namentlich. Der Mann ist seit 15 Jahren tot, ruht in seinem Ehrengrab auf dem Friedhof in Hülsdonk. Und trotzdem steckt der Gottvater des Niederrheins doch irgendwie in diesem neuen Lesebuch über Nordrhein-Westfalen. Aus niederrheinischer Sicht: ein überraschender Trost.

Zehn Autorinnen und Autoren waren von März bis Juni 2020 unterwegs, um Land und Leute zu entdecken; jede und jeder auf ihre oder seine Art. Die Ausbeute an Gedichten, Tagebucheinträgen, Kurzgeschichten und sonstigen Notizen ergeben ein Porträt, das 200 Seiten dick ist und als Titel den Namen des Literaturprojektes trägt: "Stadt, Land, Text. NRW". Ein Sammelband, der „ungewohnte Perspektiven“ bieten soll, merkt Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen im Vorwort an. Hier und da – ist das wohl so.

Auf der Suche nach dem Paradies, ausgerechnet am Niederrhein

Fünf Frauen und fünf Männer also lebten vier Monate lang auf Staatskosten in einer so genannten Künstlerresidenz. Ein landesweiter Feldversuch der Alltags- und Regionalforschung, der alle zwei Jahre unternommen wird. Diesmal mit dabei: Carla Kaspari, zum Beispiel. 1991 geboren, Autorin, Broadcasterin und DJ in Köln. Sie stieg von Schloss Ringenberg in Hamminkeln in die Tiefebene zwischen Rhein und Maas hinab, bloggte und radelte durch die Gegend – und fand zwischen Rheurdt und Schaephuysen sogar „das Paradies“. Nachzulesen war das bereits in ihrer Kolumne auf der Niederrhein-Seite der NRZ.

„Vor dem Aldi unterhalten sich zwei mittelalte Frauen über Corona. Aha, denke ich, das Dorfgespräch, und finde es im selben Moment peinlich, so etwas zu denken.“ Zum Glück war die junge Frau altklug genug, um aus der selbst gewählten Rolle einer Großstadt-Göre herauszuschlüpfen, so wie es auch Charlotte Kraft als Berlinerin im Münsterland und auch Justine Z. Bauer als Leipzigerin im Sauerland schafften. Mit Empathie, Ironie und Selbstwitz bewegten sich die kreativen, zumeist noch ziemlich jungen, Köpfe durch die für sie fremden Welten. In denen manchmal zwei Gefriertruhen im Keller stehen, „voll mit Fischen – zum Essen und zum Ausstopfen, um die Tiere an die Wand zu hängen.“

Wildpinkler gibt es überall, auch im Ruhrgebiet

Ist das jetzt Kunst? Wenn Pascal Bovée aus Essen sich der Region Aachen nach dem Vorbild japanischer Reiseskizzen nähert, Haibun genannt. Er suchte 30 Orte auf, fasste seine Eindrücke in eher wenige Worte und zeichnete lieber seine Aufenthalte in Form von Drei- oder Fünfecken auf einer Karte ein; ähnlich einer Rohstoffkarte, die man aus dem Erdkundeunterricht kennt.

Sympathisch abgedreht und ökologisch korrekt der Ansatz von „Brandstifter“, so nennt sich dieser Mann aus Mainz wirklich, der sich das Ruhrgebiet anhand von Textabfällen erschloss: auf Bierdeckeln, Einkaufzetteln oder auf diesem Verbotsschild: „Für alle Wildpinkler, die in der Schule nur Singen und Klatschen gelernt haben: Dies ist keine Toilette!“.

Die Ruhe ist beinahe unerträglich, sogar in Ostwestfalen-Lippe

Gemeinsam ist allen Reisebeschreibungen: Wie sich Menschen ähneln, wie sich Regionen gleichen. Staatsgrenzen verlaufen sich genauso auf Kuhweiden wie in den Wäldern. Windräder werfen auf einzelne Bauernhöfe genauso Schatten wie auf ganze Dörfer. All überall bieten Wohnhäuser aus „rotem Klinker“ einen privaten Rückzugsort. Und nicht nur in Bellersen könnte sich Yannic Han Bioa Federer wundern: „Nichts. Gar nichts. Ich höre nichts. Es fühlt sich an wie Druck auf den Ohren.“

Egal wer, egal wo – wer sich durch das Bergische Land, Ostwestfalen-Lippe oder durch künstlich geschaffene Vermarktungsregionen, wie Rheinschiene und Hellweg, liest, der kann schlussendlich zu der vielleicht größten Weisheit des großen Kabarettisten aus Moers kommen: "Überall ist Niederrhein." Eine Einsicht übrigens, die Hanns Dieter Hüsch überhaupt nicht geografisch gemeint hatte.

INFO: Das Buch „Stadt, Land, Text. NRW“, 200 Seiten, ist zum Versandkostenpreis von rund drei Euro über den Kulturraum Niederrhein zu beziehen. Mail an: info@kulturraum-niederrhein.de