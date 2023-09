Sägen und Hobeln für die Kunst - der Bühnenbauer

Dinslaken. Bei der Burghofbühne Dinslaken arbeiten viele kreative Geister vor, auf und hinter der Bühne, Nils Katzmarski zum Beispiel.

Erst hat er restauriert, dann hat er Boote gebaut. Aber so ganz das Richtige war das alles nicht für Nils Katzmarski (39). Und so hat sich der Schreinermeister 2018 bei der Burghofbühne beworben. „Das ist hier ein verrückter Haufen, ich glaube, da passen Sie gut rein“, habe damals die Verwaltungschefin bei seiner Einstellung gesagt. „Und sie hatte Recht“, lacht er. „Als Schreinermeister arbeitet man heute kaum noch handwerklich, sondern schreibt Programme am Computer und sitzt am Schreibtisch. Das ist nicht so meins.“ An der Burghofbühne könne er noch wie vor hundert Jahren arbeiten: Er baut nur Unikate. Und er hat noch eine Kreissäge, was auch nicht mehr die Regel in Tischlerbetrieben sei. Und zwei Drechselbänke schon gar nicht.

Nils Katzmarski, bei seinem Job fliegen auch schon mal die Späne... Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Für Laien sehen die beiden Hallen seiner Werkstatt trotzdem aus wie ein normaler Tischlerbetrieb: Da steht Holz in allen Größen und Schattierungen. Was Katzmarski besonders mag, ist die Vielfalt in seinem Job, denn an jedes Teil werden andere Anforderungen gestellt. Und: Alles muss transportierbar und zerlegbar sein, damit es tournee-tauglich ist.

Alles muss zerlegbar sein

Gern arbeitet er deshalb in Modulen und mit Aufsätzen: Da kann man, wenn die Truppe auf einer besonders kleinen Bühne spielt, einfach ein Teil weglassen. Doch das ist nicht alles: Die Teile müssen obendrein leicht zu tragen, besonders stabil und möglichst preiswert sein – die Burghofbühne schwimmt nicht im Geld. Und natürlich müssen sie auf der Bühne wunderschön aussehen.

Allerdings nur von Weitem: „Man sieht ein Bühnenbild ja aus zehn Meter Entfernung“, so der Schreinermeister. Er bemüht sich zwar immer, so gute Qualität wie möglich abzuliefern, aber er muss sich auch manchmal fragen, ob der Aufwand wirklich lohnt. Besonders stolz ist er auf eine verstellbare schiefe Ebene, die er für das Jugendstück „Grrrls“ gebaut hat: „Die hat bis zum Schluss funktioniert und musste nicht ein einziges Mal repariert werden.“

Nachhaltigkeit

Bewegliche Teile sind normalerweise besonders reparaturanfällig. Für Nils Katzmarski sind zwar auch die Vorstellungen des Regieteams zum jeweiligen Bühnenbild maßgeblich, doch genauso wichtig ist der technische Leiter: „Der kennt die verschiedenen Bühnen des jeweiligen Tourneeplans, weiß, wie groß sie sind und welche Besonderheiten man jeweils beachten muss.“ Da geht es dann manchmal um so Romantisches wie Brandschutzvorschriften.

Ganz wichtig ist Katzmarski die Nachhaltigkeit: „Ich bemühe mich, möglichst viele Teile wiederzuverwenden und auch mit Resten zu arbeiten.“ Inhalt und Zielgruppe des Stücks stehen immer an erster Stelle. Es sei etwa ein großer Unterschied, ob er das Meer für Kinder darstelle oder für Erwachsene: „Bei Erwachsenen kann ich einen Eimer mit Wasser auf die Bühne stellen und sagen, das ist das Meer. Bei Kindern muss ich mir schon etwas einfallen lassen.“ Schließlich möchte er dazu beitragen, dass die Stücke der Burghofbühne beim großen und beim kleinen Publikum gut ankommen.

