Die NRZ-Chronik: 1962: Mehr als 20 Geschäftsstellen

NRZ-Chefredakteur Jens Feddersen (rechts) nimmt am 16. Juni 1962 an einer TV-Talkshow teil. Es diskutiert mit: Wirtschaftsminister Ludwig Erhard (links).

Essen Die NRZ betreibt 1962 mehr als 20 Geschäftsstellen an Rhein und Ruhr. Sie sind Zuschauermagneten für interessierte Leser.

Zwischen Januar und April 1962 wird im Druckhaus in Essen eine neue Rotationsmaschine montiert. Die Zeitung kann von nun an mit noch mehr Farbe gedruckt werden. Insgesamt hat die NRZ in diesem Jahr mehr als 20 Geschäftsstellen an Rhein und Ruhr. Vor allem die Schaufenster der Geschäfte sind dabei Zuschauermagneten. Immer wieder bleiben interessierte Passanten stehen und studieren die Zeitungsseiten, die dort aushängen.

Das Jahr endet nicht ganz so schön für die NRZ. Zum 31. Dezember müssen die Lokalredaktionen und Geschäftsstellen in Bonn und Solingen aufgelöst werden. Ihre Rentabilität ist nicht mehr gegeben.