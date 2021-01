Die NRZ-Chronik: 1961: Jens Feddersen wird NRZ-Chefredakteur

Essen. Am 1. Oktober 1961 übernimmt Jens Feddersen als Chefredakteur bei der NRZ. Er wird eine Ära von mehr als 30 Jahren prägen.

Das Jahr 1961 steht bei der NRZ im Zeichen von Wandel und Erneuerung. Zum Jahreswechsel erscheint die Zeitung mit einem neuen Layout für den Zeitungskopf. Ein neues, frisches Aussehen pünktlich zum 15-jährigen Geburtstag der NRZ, der Anfang März mit allen Betriebsangehörigen im Städtischen Saalbau in Essen gefeiert wird.

Die NRZ erscheint in 21 Lokalredaktionen und erreicht eine Auflage von über 270.000 Exemplaren.

NRZ-Redakteur ist bei Mauerbau dabei

Der 13. August dieses Jahres wird zu einem schicksalsträchtigen Tag in der deutschen Geschichte. Die DDR-Regierung fängt mit dem Bau der Berliner Mauer an. Eher durch Zufall ist NRZ-Sport-Redakteur Gerhard Hoffmann live vor Ort. Er fährt früh morgens mit einem Taxi zum Brandenburger Tor, trifft an der Straße des 17. Juni mehrere Westberliner Polizisten und kann jene Arbeiter aus wenigen Metern fotografieren, die dort mit dem Bau der Mauer begonnen haben. Hoffmann schreibt über die Männer: „Das schlechte Gewissen, an der totalen Teilung ihrer Heimatstadt mitzuarbeiten, scheint ihnen im Nacken zu sitzen.“

Einige Stunden später sitzt Jens Feddersen, Leiter des Politik Ressorts der NRZ, in der Fernsehsendung „Der Internationale Frühschoppen“ und analysiert dort die Lage. Später erinnert er sich: „Es war eine Sendung, die ungeheure Aufmerksamkeit hervorrief. Ich bin dann natürlich sofort vom Frühschoppen in die Redaktion nach Essen gefahren, und wir haben die Montagsausgabe gemacht.“

Jens Feddersen prägt als Chefredakteur eine Ära bei der NRZ

Jener Jens Feddersen ist es auch, der am 1. Oktober zum neuen Chefredakteur der NRZ ernannt wird. Er war 1946 über ein Volontariat bei der „Neue Zeitung“ zum Journalismus gekommen. Nach verschiedenen Stationen und Tätigkeiten, u.a. als Berlin-Korrespondent für westdeutsche Redaktionen, wechselte er 1954 zur NRZ nach Essen. Als Chefredakteur prägt Feddersen die NRZ mehr als 30 Jahre lang. Den Lesern der Zeitung gibt er mit seinen Analysen, Kommentaren und Einschätzungen eine Orientierung in politisch brisanten Zeiten. Es sind aber nicht nur die NRZ-Leser, die Feddersen erreicht. Als regelmäßiger Gast in verschiedenen politischen TV-Talk-Sendungen erlangt der NRZ-Chefredakteur bundesweite Bekanntheit.