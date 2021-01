Die NRZ-Chronik: 1949: NRZ stillt Informationsbedarf

Im Jahr 1949 finden Umbauarbeiten an der Rotationshalle der NRZ statt.

Essen. 1949 wird die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Bei den Bürgern herrscht großer Informationsbedarf. Die NRZ liefert diese Infos.

Im Jahr 1949 wird die Bundesrepublik Deutschland gegründet und das Grundgesetz tritt als provisorische Verfassung in Kraft. In der Bevölkerung gibt es in dieser Zeit einen großen Informationsbedarf. Die Leser verlangen nach Nachrichten und Meldungen sowie tiefgreifenden Analysen und Einordnungen.

All das bietet die NRZ ihren Lesern und findet daher großen Anklang. Im September steigt die Auflage der noch jungen Zeitung auf über 150.000 Exemplare. Am Niederrhein nimmt die Zeitung eine führende Position ein.