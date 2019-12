Da guckt DU: Die Filme der Videokünstlerin Eija–Liisa Ahtila

Videokunst in einem Zentrum für internationale Skulptur? Laufende Bilder statt Skulptur auf dem Sockel? Dynamik versus Statik? Wie, warum, wieso das geht, gut sogar, ist noch bis Ende Januar nächsten Jahres im Lehmbruck Museum zu erleben. Eindringlich. Sehenswert.

Und dass nicht nur, weil mit der aus Finnland stammenden Eija-Liisa Ahtila, Jahrgang 1559, eine der großen Videokünstlerinnen des 20./21. Jahrhunderts einen retrospektiven Überblick ihres Schaffens der letzten 25 Jahre zeigt. Sondern, und das geht unter die Haut, weil ihre überformten Filme das Gewissen packen, weil sie Wichtiges zur vermeintlichen Herrlichkeit des Menschen zu sagen haben.

Von wegen nutzgängige Kurz-, Werbe- oder Kinotrailer. Die oft panoramaartig den Betrachter umgebenden Mehr-Kanal-Installationen von Eija-Liisa Ahtila lichtleuchten das Leben unter anderen, denn anthropozentrischen Standpunkten aus. Das Mitgeschöpf, Tierethik, biologische Vielfalt (Biodiversität), Traumsequenzen und Visionen rückt diese existenziell nachklingende Kunst ins Zentrum. Hirnturbulenzen sind garantiert. Empathische Achtsamkeit ist aufgerufen.

Die Künstlerin stellt Fragen – auch in Duisburg

Gesehen hatte man da Projektionen von Pferden, Wölfen, Affen, atmosphärischen Tag-Nacht-Wechseln, Naturgewalten und psychotischen Seelenzuständen, begleitet von nicht-linear erzählten Kommentaren, die je nach eigenem Standort im Raum beständig neue Sinndimensionen entwickeln.

Finnische Videokunst von Eija-Liisa Ahtila im Lehmbruck Museum in Duisburg. Foto: Claudia posca

Manches, vieles, erscheint als Plädoyer, sich anschlussfähig zu machen: Wie fühlt es sich an, schlüpft der Mensch in die Haut einer Raupe, klebt wie sie schlafend oben im Baum? Was eine Filmsequenz der 4-Kanal-Projektion „Studies on the Ecology of Drama“ von 2014 ist.

Eija-Liisa Ahtila stellt Fragen. Etwa diese: Ob es bei all dem, was wir auf der Erde angestellt haben, nicht ratsam ist, jeden weiteren Anthropozentrismus zu unterlassen? Und: Wie ähnlich sind Affen- und Menschenhand?

Ein Schimpanse und viel Liebe

Auszuprobieren ist das an interaktiven Monitor-Tischen durch den unmittelbaren Vergleich von Affenhand mit eigener Hand. Wobei diese Stationen wiederum ein Teil der drei-teiligen Moving-Image-Skulptur „Potentiality for Love“ aus dem Jahr 2018 sind, die bildmächtig in Herz und Hirn kriecht. Mit der Vision, ob wir nicht eine Art fundamental umfassende Liebe entwickeln könnten für alles das, was in irgendeiner Art und Weise lebt?

Im Katalog notiert Eija-Liisa Ahtila dazu: „2017 stand ich vor der Frage, was könnte unsere Wendung hin zu anderem Leben rechtfertigen? In der Folge beschäftigte ich mich intensiver mit der Frage, wie relevant Liebe, Empathie und Respekt im Leben der Menschen sind und ob sich diese Gefühle über unsere eigene Art hinaus ausdehnen ließen. Dieser Kontext führte zu der Installation „Potentiality for Love“.“

Es ist die zentralste und jüngste Arbeit der Duisburger Ausstellung. In ihr findet sich ein vertikal Großformat-projizierter Film eines auf einem Stuhl sitzenden Schimpansen in räumlicher Nähe zu der im selben Raum stehenden Film-Skulptur-Wand enormen Ausmaßes gezeigt, wo auf 22 DIP LED-Modulen eine im Fluidum schwimmende Frau – LOVE steht auf ihrem Shirt, an einen Embryo erinnert ihre Körperhaltung – förmlich auf uns zuschwebt: ein Plot, der zum Komplott für eine symbiotische Form der Fürsorge, und also für eine speziesübergreifende Sozialität, ja, möglicherweise sogar zu einer Art „Manifest für Gefährten“ (Donna Haraway) wird.

Wir leben nun also im Posthumanismus

Am Ende des Filmloops öffnet die Frau ihre Arme zu einer einladenden Geste, scheint den Betrachter umarmen zu wollen. Auf dass er mitgeht, den Menschen als Krone der Schöpfung vom Sockel zu stürzen, wo nunmehr ein Mitgeschöpf sitzt.

Eine Frau, viele Fragen. Foto: Claudia posca

Kluge Köpfe nennen diese Verrückung der dominanten, menschlichen Position in der Welt Posthumanismus. Was kein Anti-Humanismus ist, ja lediglich ausdrückt, dass das Zeitalter des menschzentrierten Anthropozäns ausläuft.

Jenseitsvisionen? Wohl nicht. Was Eija-Liisa Ahtilas Kunst bewegt, ist drängend: Wer rettet den blauen Planeten? Vielleicht ist ein empathischer Posthumanismus eine wirklich gute Idee.

Kurzinfo zur Künstlerin und Ausstellung

Künstlerin: Die Filmemacherin Eija-Liisa Ahtilat lebt in Helsinki. Ihre Videoarbeiten wurden mit dem Vincent Award und dem Artes Mundi Prize ausgezeichnet. Sie stellte alleine in der Tate Modern in London aus, auch waren ihre Werke auf der Documenta in Kassel zu sehen. Auch wurde sie in die Wettbewerbsjury der Filmfestspiele von Venedig berufen. Im Lehmbruck Museum in Duisburg war sie bereits 2014 zu Gast.

Ausstellung: Eija-Liisa Ahtila, Skulptur in Zeiten des Posthumanismus, zu sehen im Lehmbruck Museum in Duisburg bis zum 26. Januar 2020, mehr Infos im Internet: www.lehmbruckmuseum.de. Zur Ausstellung ist ein 70-seitiger Katalog mit Texten von Museumsleite Söke Dinkla, Bettina Dunker und einem Beitrag der Künstlerin erschienen, erhältlich im Museumsshop zum Preis von fünf Euro.