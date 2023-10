Winterswijk: Zwei Leichen in Wohnung, Umstände noch unklar

Zwei Leichen sind am Wochenende in Winterswijk entdeckt worden (Symbolbild).

Aus den Niederlanden. Schock in der niederländischen Stadt Winterswijk: In einer Wohnung sind ein Mann und eine Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt.

In der niederländischen Grenzgemeinde Winterswijk sind am Sonntag zwei Personen tot in einer Wohnung in der Innenstadt aufgefunden worden. Das teilte die Polizei im Nachbarland mit.

Bei den Leichen handle es sich um einen 50-jährigen Polizisten der Einheit Oost-Nederland aus Doetinchem und eine 31-jährige Frau aus dem gleichen Ort. Die Ermittlungen laufen, zu den Umständen machen die Behörden bislang keine Angaben.

In niederländischen Medien kursieren unterdessen Gerüchte um ein Partnerschaftsdelikt oder Femizid. Die Polizei hat das aber nicht bestätigt. Laut der Behörde könne zumindest „keine Rede sein vom Gebrauch einer Dienstwaffe“ durch den zu Tode gekommenen Beamten. (mh)

