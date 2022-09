Willich: Museum erzählt Geschichten aus dem Gefängnisalltag

Willich. Missglückte Fluchtversuche und selbstgebaute Tätowiergeräte: Das Historische Gefängnismuseum in Willich zeigt Kurioses aus dem Strafvollzug.

Die schwere Eisentür fällt mit einem lauten Rumms zu, dann ist es still und eng. Acht Quadratmeter reichen gerade einmal für Bett, Schrank, Tisch, Klo und Waschbecken. Nur Platz für Einsamkeit bleibt genug. „Das ist eine ganz andere Welt hier im Gefängnis“, sagt Wolfgang Großkinsky. „Und wir wollen den Leuten zeigen, was tatsächlich hinter den Mauern passiert.“ Denn, so viel steht fest, mit actionreichen Fernsehsendungen wie „Hinter Gittern“ hat das Ganze nix zu tun. Wobei, wenn der Justizvollzugsamtsinspektor so durchs Historische Gefängnismuseum Niederrhein der JVA Willich führt und die ein oder andere Anekdote auspackt, dann wird’s doch ganz schön spannend…

Als er beispielsweise mal zu einer Sonderdurchsuchung gerufen wurde, da kam Großkinsky schon „im Blaumann und mit Werkzeugkasten“. Wohl wissend, dass es schmutzig werden würde. Und tatsächlich, nachdem er das Klo abgeschraubt, den Stuhl auseinandergebaut und alles einmal auf links gedreht hatte, hielt er auf einmal „ganz schön viele Drogen“ in der Hand. Das ist natürlich nicht alltäglich, betont er. „Aber wir kennen ja unsere Pappenheimer und in der Regel bestätigt sich unser Verdacht.“ Wie die Drogen dort gelandet sind, ist übrigens nie herausgekommen. Doch wie kreativ manche Gefangene werden, zeigt sich auch in einem der nächsten Ausstellungsräume.

Selbstgebaute Kochplatte – aus Keksdose und Kugelschreiber

Da ist natürlich der „Klassiker“, den Großkinsky direkt mal aus der Vitrine holt: „Das Handy im Schuh.“ In einer Bürste waren mal Tabletten versteckt, in einem Buch ein selbstgebautes Tätowiergerät. Ja, tatsächlich, der Beamte nickt: „Das hat jemand aus einem alten Kassettenrekorder gebaut.“ Manchmal staunen er und seine Kolleginnen und Kollegen selbst über die Funde aus den Zellen, von denen sie die ungewöhnlichsten in der Ausstellung präsentieren. Den Ölkocher aus einem Trinkpäckchen und einer Konservendose beispielsweise oder – sein „Favorit“ als ehemaliger Elektroinstallateur – eine Kochplatte aus einer Keksdose mit Gips und Kugelschreiberfedern.

Was versteckt sich denn in der Bürste? Eines von vielen Ausstellungsstücken im Historische Gefängnismuseum Niederrhein in Willich. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Das sind zwar alles beeindruckende Konstruktionen, aber natürlich viel zu gefährlich und daher absolut verboten. Selbst das kunstvolle Schachspiel oder die selbstgemalten Spielkarten haben die Beamten konfisziert und Großkinsky kann auch erklären, wieso: „Im Gefängnis gibt’s kein Geld, deshalb werden mit anderen Dingen Geschäfte gemacht.“ Das gilt es natürlich zu unterbinden. Zusammengeknotete Bettlaken oder Schlafanzüge sollten ursprünglich als Leiter in die Freiheit dienen, „die, die hier hängen, sind aber alle unbenutzt“, betont er. Der Grund: „Es wird viel zu viel geredet. Wenn zwei von dem Plan wissen, ist es schon einer zu viel.“

Missglückte Fluchtversuche aus dem Gefängnis

Oder aber dem Insassen passiert ein Missgeschick, (was sich alles als Werkzeug geeignet hat, lässt sich in einer der anderen Vitrine bestaunen). „Er ist abgerutscht und der Stab ist auf dem Boden gelandet“, erzählt Großkinsky. Und auf Kopfsteinpflaster macht so etwas natürlich ziemlichen Krach. Kreativer, allerdings nicht erfolgreicher, war dagegen ein Gefangener, der sich mal in einem großen Paket versteckt hat. Fast wäre ihm so die Flucht geglückt, wenn er nicht einen Fehler begangen hätte: „Er hat draußen mit seinem Handy telefoniert.“ Nach zwei Tagen saß er wieder in seiner Zelle – und die JVA legte sich einen Herzschlagdetektor für Pakete an.

Gefangene werden kreativ, wenn es um Ideen für ihren Ausbruch geht – das zeigen die zusammengeknoteten Seile und Bettlaken im Historischen Gefängnismuseum Niederrhein in Willich. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Ja, Großkinsky hat in seinen 30 Dienstjahren bereits viele skurrile Dinge, aber auch schon einige grundlegende Neuerungen miterlebt. Denn das zeigt die Ausstellung ebenfalls: Wie sich das Leben hier über die Jahrzehnte verändert hat. Angefangen bei der Kleidung, die früher mal blau war und heute braun ist, über die Mahlzeiten, deren Kalorien einst fein säuberlich mit der Schreibmaschine festgehalten wurden, bis hin zu den Fernsehern, die mittlerweile durchsichtig sind, damit Gefangene darin auch wirklich nichts verstecken können. Die vielleicht größte Veränderung steht aber aktuell an: Die Gebäude der JVA Willich werden abgerissen und neugebaut, nur zwei Komplexe bleiben stehen – darunter das, in dem das Historische Gefängnismuseum Niederrhein mit all seinen Kuriositäten aus dem Alltag in einem Gefängnis untergebracht ist.

>>> Im Historischen Gefängnismuseum Niederrhein

Die Idee zum Historische Gefängnismuseum Niederrhein entstand 1982 aus einer Bierlaune heraus. 16 Justizvollzugsbeamte gründeten einen Verein – eigentlich, um gemeinsam zum Schützenfest zu gehen, später dann, um ihre Arbeit und den Alltag „hinter den Mauern“ der Öffentlichkeit näher zu bringen.

So ähnlich sehen auch heute noch Gefängniszellen aus. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die Beamten sammelten kuriose Fundstücke aus dem Strafvollzug, die sie 1984 erstmals in einer Ausstellung präsentierten. Weil immer mehr Dinge dazu kamen, eröffnete zum 100-jährigen Bestehen der JVA Willich im Jahr 2003 das Museum im ehemaligen Direktorenhaus.

Bestellen Sie hier unseren Freizeit- und Gastro-Newsletter Anmelden Vorschau Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt befinden sich in der Ausstellung über 4000 Einzelstücke. Interessierte können eine zweistündige Führung durch das Museum buchen, dazu einfach eine E-Mail schreiben an die JVA Poststelle Willich: poststelle@jva-willich1.nrw.de

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein