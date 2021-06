Wie wahrscheinlich ist ein Bahn-Streik in den Sommerferien?

An Rhein und Ruhr. Vor den Sommerferien in NRW gibt es deutliche Anzeichen, dass es zu Bahn-Streiks kommen könnte. Darum geht es beim Streit zwischen Bahn und GDL.

Nur noch wenige Tage, dann starten auch viele Menschen von Rhein und Ruhr aus dank gelockerter Coronaregeln in die Sommerferien. Nordsee, bayerische Alpen, ein paar Tage Berlin – es gibt viele schöne Ziele auch in Deutschland. Die Bahn dürfte in den Reiseplanungen bei vielen eine wichtige Rolle spielen. Doch ausgerechnet in diese heiße Phase bricht die erneuerte Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL. Worüber wird gestritten, wie hoch ist das Risiko, was sagen die Beteiligten im Tarifstreit? Ein Überblick:

Worum geht’s?

Um einen handfesten Tarifkonflikt, der seit Monaten schwelt. Die Lokführer fordern seit etlichen Tarifrunden mehr Geld. Sie wollen „eine allgemeine Entgelterhöhung in Höhe des Öffentlichen Dienstes“. Dort hatten sich die Vertragsparteien im Herbst auf Lohn- und Gehaltssteigerungen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten geeinigt.

Die Bahn verweist hingegen auf den bereits gefundenen Abschluss mit der Konkurrenz von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) vom Herbst. Darin wurde vereinbart, dass deren Mitglieder ab Anfang nächsten Jahres 1,5 Prozent mehr Geld erhalten – zwar wenig im Vergleich zu Tarifrunden in besseren Zeiten. Dafür sind bis Ende 2023 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

Was sagen die Lokführer zu dieser Idee?

GDL-Chef Claus Weselsky hat dafür nur Hohn übrig: EVG heißt für ihn „Einkommens-Verringerungs-Gewerkschaft“. Er will bei Geld und Arbeitsbedingungen mehr herausholen für seine Mitglieder. Und vor allem: Er will deren Zahl deutlich steigern.

Komentar zum Tarifstreit: Lokführer in komfortabler Situation

Warum ist ihm das so wichtig?

Das ist die zweite Konfliktlinie, die im Hintergrund schwelt, die die Lage an der Streikfront aber so brisant macht. Denn die Bahn hat begonnen, das sogenannte Tarifeinheitsgesetz umzusetzen. In jedem einzelnen Bahnbetrieb wird jetzt geprüft, welche Gewerkschaft mehr Mitarbeiter vertritt. Nur ihr Tarifvertrag gilt. Für die kleine GDL ist es eine Existenzfrage. Sie hatte es deshalb nicht eilig mit den Tarifverhandlungen, und sie kämpft auch weiterhin juristisch und in insgesamt 13 Verfahren vor diversen Arbeitsgerichten gegen die neue Regelung – bislang aber ohne Erfolg.

Welche Position hat die Bahn?

Sie steht vor dem großen Problem, dass die Kassen wegen der vielen leeren Züge in der Pandemie schlecht gefüllt sind. Und dass die Lokführer ausgerechnet jetzt, wo langsam wieder mehr Reisende zusteigen, auf die Bremse treten wollen, ist keinen Deut besser. „Gerade jetzt den Bahnverkehr bestreiken zu wollen, ist daneben und völlig unnötig“, sagt eine Bahnsprecherin.

Sind die Lokführer denn wirklich streikbereit?

Aber ja. Die letzte große Welle an Arbeitsniederlegungen ist zwar schon sechs Jahre her. Aber wenn die Lokführer aussteigen, dann handeln sie immer sehr konsequent. Das kann sich dann, wenn’s hart auf hart kommt, über Wochen hinziehen. Das zeigt die Erfahrung. Und weil dann keiner mehr den Zug fahren kann, sitzen sie als kleine Gewerkschaft an einem ziemlich langen Hebel, was ihr in der Vergangenheit immer wieder erhebliche Kritik eingebracht hat.

Das könnte Sie interessieren: Deutsche Bahn – So funktioniert die Online-Erstattung

Gibt es Hinweise, welche Streiktaktik die GDL wählt?

Die Lokführer machen das immer sehr geschickt; derzeit ist weder bekannt, welche Betriebsteile bestreikt werden, noch wann es losgeht. In der Vergangenheit wurde meist etwa 24 Stunden vor Beginn darüber informiert. Für alle, die ihre Urlaubsreise mit der Bahn antreten wollen, ist das natürlich eine ziemliche Katastrophe.

Sind die Fahrgäste auf dem Baum?

Die „Organisierten“ vorerst nicht: Der Fahrgastverband Pro Bahn mahnt im Falle von Streiks vor allem zu Rücksicht auf Berufspendler, will aber das Recht auf Streik nicht beschnitten sehen. Wichtig sei, dass die Bahnkunden mit verlässlichen Informationen versorgt würden. Die Gewerkschaft müsse dafür mit der Bahn einen Streikfahrplan aushandeln, damit beispielsweise jeder zweite Zug weiterhin fährt. Das sei auch im Interesse der Gewerkschaften, denn wenn Sicherheit über die verbleibenden Verbindungen bestehe, würden die Bahnkunden einen Streik leichter akzeptieren.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein