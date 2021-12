Wie kann man junge Menschen für Politik begeistern?

Junge Politik

Die Politik wird jünger – knapp 30 Prozent der Abgeordneten des neuen Bundestages sind 40 Jahre oder jünger. Und auch am Niederrhein mischen Nachwuchs-Politiker mit. Was wollen sie verändern, was treibt sie an, welche politischen Ziele haben sie? Wir stellen die Jungen in lockerer Folge vor – alle unter 30, alle bereit, Verantwortung zu übernehmen, die Zukunft zu gestalten. Auftakt heute mit Frederik Paul:

Frederik Paul, 25, stammt aus Alpen und studiert in Duisburg Politikwissenschaft. Er war schon immer sehr umtriebig, zuerst als Klassensprecher und Schülersprecher.

Das hat ihn dann in die Politik gebracht – weil er etwas verändern wollte. In die CDU eingetreten ist er vor sechs Jahren, und es war Angela Merkel, die ihn als Person „gecatcht“ habe, sagt er.