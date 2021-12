Wie geht es weiter mit dem Ordensleben Sr. Maria Beate?

Rees-Haldern. Wieder eine Ordensgemeinschaft weniger am Niederrhein. Die „Töchter vom heiligen Kreuz“ verlassen Haus Aspel in Rees-Haldern. Ein Interview.

Die Ordensschwestern der „Töchter vom heiligen Kreuz“ werden ihre Heimat in Haldern, Haus Aspel, verlassen. Damit verliert der Niederrhein wieder ein Stückchen Ordenstradition. Ein Gespräch mit Provinzialoberin und Leiterin von Haus Aspel, Schwester Maria Beate Reifenberg, und der Vorsitzenden der deutschsprachigen Föderation der Klarissen, Schwester Bernadette Bargel (Kevelaer).

Haus Aspel Die Töchter vom heiligen Kreuz kamen am 11. März 1851 mit 14 Schwestern von Lüttich nach Haus Aspel, vier von ihnen blieben in Rees. Auf Haus Aspel gab es u.a. auch ein Lyzeum und Mädchengymnasium, eine Freischule für Kinder, eine Pflegeeinrichtung. Die Zukunft der Ordensgemeinschaft liegt in ihrer Internationalität. Vor allem in Indien und Pakistan finden sich viele neue Gemeinschaften der Töchter vom heiligen Kreuz. Die Schwesternzahl in Europa – Deutschland, Belgien, England/Irland, Italien – ist rückläufig. www.hausaspel.de

Nach mehr als 170 Jahren verlassen die Töchter vom heiligen Kreuz Haus Aspel – das Kloster wird am 31. Dezember 2022 seine Pforten für immer schließen. Was macht das mit Ihnen?

Schwester Maria Beate: Es geht sehr zu Herzen. Was uns aber stärkt und froh macht, ist, dass wir alle, die wir hier ja noch wohnen, zusammenbleiben können. Das ist ein schönes Miteinander – auch schon mit den Schwestern in unserem neuen Zuhause im ehemaligen Mutterhaus der Christensenerinnen in Stolberg-Venwegen. Es ist der richtige Zeitpunkt, wir können dieses große Haus einfach nicht mehr bewirtschaften. Unser Altersdurchschnitt liegt bei 84 Jahren. Wir gehen gemeinsam in einen neuen, in unseren letzten Lebensabschnitt hinein. Wir lösen das Haus auf, um gemeinsam neu anzufangen.

Das geht nicht ohne Emotionen.

Oh ja, das fällt niemandem leicht. Ich bin seit 1997 mit dem Amt der Provinzialoberin beauftragt, in dieser Amtszeit habe ich schon 16 kleine und große Einrichtungen aufgelöst.

Sr. Bernadette: Es ist keine einfache Zeit für Ordensgemeinschaften. 13 Klarissenklöster habe ich in den vergangenen Jahren schließen müssen. Der Grund ist immer derselbe: Die Häuser sind zu groß, die Schwestern werden immer älter, es finden sich keine jungen Menschen mehr, die sich in klösterliches Ordensleben einbinden möchten oder können. Es ist, so traurig das auch klingt, ein Sterben auf Raten.

Was wird aus Haus Aspel?

Sr. Maria Beate: Das wissen wir leider nicht. Es gab Pläne, hier ein Tagungshotel, vielleicht mit Wellnesseinrichtung, zu betreiben, aber der Investor hat sich zurückgezogen. Haus Aspel soll auf alle Fälle erhalten bleiben. Aber es ist eben auch groß. Wenn ich alle Zimmer zusammen zähle, die ein Fenster und eine Tür haben, komme ich locker auf die Zahl 500.

Die Vision der Maria Theresia Haze

Mir geht eine kleine Geschichte nicht aus dem Kopf, sie betrifft unsere Ordensgründerin Maria Theresia Haze und eine Vision, die sie hatte. Sie kam im Oktober 1850 von Lüttich erstmals an den Niederrhein, das Schiff legte in Rees an, der Rest der Strecke wurde mit dem Pferdewagen absolviert. Als die Generaloberin dann in die Allee einbog, rief sie aus: Das Haus kenne ich, dort links steht eine Einsiedelei. Nun, diese Einsiedelei war einige Zeit zuvor abgerissen worden – aber der Ort war wohl auf besondere Weise für unsere Ordensgemeinschaft gedacht.

Prächtig gelegen und ganz schön groß, Kloster Haus Aspel. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Sie haben schon vor Jahren beschlossen, keine neuen Schwestern mehr aufzunehmen.

Sr. Maria Beate: In 1997/98 haben wir ein erstes Sanierungskonzept erarbeitet, da waren wir noch 163 Schwestern. Schon damals waren das Alter der Schwestern und die Größe der Einrichtung ausschlaggebend, sich Gedanken zu machen. Man kann nicht verantworten, junge Frauen in einen überalterten Orden aufzunehmen – da wird man den jungen Menschen nicht gerecht.

Wie haben die Schwestern die Entscheidung aufgenommen?

Sr. Maria Beate: Es fällt keiner Schwester leicht, Haus Aspel zu verlassen. Wir haben viele Gespräche geführt, haben uns immer und immer wieder bewusst gemacht, warum wir das tun, warum wir das tun müssen. Es sind ja auch wirtschaftliche Gründe. Mit dem Verkauf unserer Einrichtungen können wir alle Schwestern gut versorgen. Unsere älteste Schwester wird jetzt 100, die jüngste 65. Wir haben für unsere großen Einrichtungen Gymnasien, Krankenhäuser, Altenheime, Kindertagesstätten, Familienzentrum mit neuen Trägergesellschaften Kontakt aufgenommen. Nach intensiven Gesprächen und Verträgen konnten wir diese Einrichtungen übergeben. Wichtig für uns war, dass das Charisma unserer Ordensgemeinschaft, der selbstverständliche, liebevolle Dienst am Menschen bewahrt bleibt.

Klöster werden verkauft, Ordensgemeinschaften lösen sich auf – kommt der Glaube ins Straucheln?

Sr. Maria Beate: Nein. Ich habe, so seltsam das für Sie jetzt klingen mag, mehr Vertrauen in Gott und die Welt als vorher. Ich weiß, dass Gott diesen Weg mit uns geht und er uns ja nicht im Stich lässt. Ich will diesen Schritt ja auch nicht, es ist die Realität, die das Weggehen fordert. Und: Man muss bewusst Abschied nehmen und annehmen, sonst gelingt das Neue nicht.

Sr. Bernadette: Es ist nie leicht, wenn ein Konvent diesen Punkt erreicht hat. Aber es ist Abbruch und Aufbruch zugleich. Wir gehen jetzt einen neuen Weg, mit schwerem Herzen aber voller Zuversicht und Vertrauen. Natürlich gibt es Schwestern, die sagen, wir beten, damit wir bleiben können. Ich antworte immer mit einem Bild: Du kannst vor einem Gartenbeet stehen und beten so viel du willst, damit der Salat wächst – er wird nicht wachsen, wenn du nicht selbst etwas dazu beiträgst. Beten alleine genügt nicht, du musst den Salat vorher säen, du musst ihn wässern, du musst dich kümmern.

Sr. Maria Beate: Der Auftrag der apostolischen Gemeinschaften, also der tätigen Gemeinschaften, hat sich verändert. Wir sind zu einer betenden Gemeinschaft geworden. Das stille Gebet hat den Dienst an und für die Kranken abgelöst.

Die Ordensschwestern verlassen Haus Aspel bis Ende 2022. Das 140.000 Quadratmeter große Grundstück samt Aspeler Meer und 19.000 Quadratmetern bebauter Fläche steht zum Verkauf. Provinzialoberin Maria Beate Reifenberg (Mitte), begleitet von den Schwestern Agnes Regina (links) und Magdalene. Foto: Bischöfliche Pressestelle / Breuer

Bekommen Sie manchmal Zweifel, ob Ihr Leben und Tun Sinn macht?

Sr. Maria Beate: Nein. Unser Leben und Tun ist ja nicht umsonst, die Werke, die Inhalte um die es geht, haben ja nichts von ihrer Bedeutung verloren, sie haben weiter Bestand.

Sr. Bernadette: Unsere Aufgabe ist, unsere Ordensziele in die heutige Zeit hineinzutragen. Da sein – für Gott und für die Menschen. Nach den Ordenszielen handeln, mit den Möglichkeiten, die das Heute uns anbietet. Und eines ist auch klar: Uns geht es bei allen Bedrängnissen doch besser, als Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrückt sind, die, zum Beispiel in Flüchtlingslagern leben, die nicht wissen, wo ihre Zukunft ist. Leben in der Gemeinschaft bedeutet: Es ist immer jemand da, man ist nie allein, egal an welchem Ort der Welt die Gemeinschaft zusammen ist.

Sr. Maria Beate: Wir wollen unseren Glauben vorleben und dafür begeistern. Unsere Aufgabe wird es sein, Angebote zu machen, die Leute abzuholen und Christus wieder näher zu bringen. Mit Andachten oder Wortfeiern, mit Vorleben. Und mit Begeisterung.

Sr. Bernadette: Es gab immer Zeiten, in denen es Ordensgemeinschaften schwer hatten. Und dann sind wieder welche aufgeblüht. Die Welt verändert sich stetig, und doch sucht die Menschen Ruhe und Halt. Wir sind alle unterwegs als Suchende. Das Bild von der Kirche, die alles weiß und kann und auf jede Frage eine Antwort hat, stimmt ja nicht. Wenn nicht gemeinsames Suchen da ist, kann sich nichts entwickeln.

Wie sieht der letzte Tag des Jahres bei Ihnen aus?

Sr. Maria Beate: Wir werden wohl Kartoffelsalat und Würstchen essen, vielleicht ein Gläschen Wein trinken nach der Vesper. Um 22.30 Uhr ist stilles Gebet, um Mitternacht wird geläutet, wir singen. Wir hoffen, dass alle Coronazeit überstehen und bald wieder Begegnungen stattfinden können.

Es liegt noch ein ganzes Jahr vor uns, ganz sicher oft mit dem Gedanken des Abschieds von einer Heimat verbunden, die tief in uns lebt. Doch „Gottes Zeit mit uns und für uns“ ist nicht an einen Ort gebunden. Haus Aspel und seine wunderbare Atmosphäre bleibt sicherlich lebendig in uns.

