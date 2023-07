Wer schön sein will...

Alle 14 Tage treffen wir Rheinhild, unsere schwarzbunte Freundin. Und wir plaudern über Gott und Niederrhein, Rindviecher und Kuhlumnen-Gedöns.

R

heinhild hat sich hübsch gemacht. Ein paar lustige Kringel in der Stirnlocke, das Fell glänzt festlich, keine Kuhkacke am Hintern und irgendwie riecht sie – gar nicht nach Stall. „Halloooo, hattest du ein date?“ – „Wie man’s nimmt“, flüstert sie vornehm. „Wie man’s nimmt.“ Kleines rhetorisches Päuschen. „Ich war beim Friseur!“ Meine Schwarzbunte guckt mich an, um zu prüfen, was ihre Worte mit mir machen. Ich bewahre Contenance. „Ist klar, beim Friseur, logisch, mache ich auch alle paar Wochen.“ – „Aber ich, ich war beim Kuhfriseur. Ich bin jetzt Model!“ –

„Rheinhild, Hand aufs Herz, du hast heute nicht zufällig schlechtes Gras geraucht?“ – „Wo denkst du hin? Die jungen Landwirtinnen und Landwirte sollen mit mir üben – weißt du, es kommt jetzt wieder die Zeit der großen Ausstellungen, da wollen die Landleute zeigen, was sie für tolle Tiere haben – und um Eindruck zu machen bei den Bewertungsrichtern, muss man ein wenig nachhelfen – das ist wie bei euch Menschen. Nur gut sein reicht nicht, besser ist, man sieht auch blendend aus.“

Rheinhild wedelt mit ihrem frisch gekämmten Schwanz leicht hin und her, so, als wolle sie ein bisschen Parfum versprühen. „Mein Kuhfitter – so nennt man dieses Fachpersonal - ist mit Rasierer, Föhn und Farbspray aufgelaufen und hat meine Schönheitsmerkmale besonders herausgearbeitet.“ – „Nicht, dass das nötig gewesen wäre“, höre ich mich scharwenzeln. Rheinhild scheint zu erröten. „Er hat auch nur eine gute Stunde zu tun gehabt.“

„Übrigens“, raunt sie mir beim Abgang noch zu, „ein dicker Bauch bedeutet bei uns, dass man viel frisst und viel Milch gibt – ist also ein echtes Schönheitsmerkmal!“ Irgendwie bin ich irritiert.

Wir treffen Rheinhild alle 14 Tage, genau an dieser Stelle

