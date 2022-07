Wenn Worte Klingen und Töne tanzen

Am Niederrhein. Das Niederrhein Musikfestival lädt wieder ein zu Begegnungen zwischen Kunst, Musik und Kulturen. Mal im Schloss, mal auf dem Rittergut...

Musik, Kunst und Kreativität – seit sage und schreibe 2005 nimmt das Niederrhein Musikfestival seine Fans mit auf musikalische Weltreisen und strahlt damit in der Tat weit über die uralte Kulturlandschaft des Niederrheins hinaus. Was wohl auch daran liegt, dass es Gründerin und immer-noch-unermüdlich-engagierte Leiterin Anette Maiburg nicht nur gelingt, eine beachtliche Bandbreite ausgezeichneter und spannender Künstlerinnen und Künstler in die Region zu locken und zu faszinierenden Begegnungen zwischen Kulturen, Kunstdisziplinen und musikalischen Genres zu ermuntern –und dabei nicht nur Takt, Ton und Klang ins Zentrum zu stellen sondern – den Menschen.

Niederrhein Musikfestival Dank einer Förderung des Förderprogramms KULTUR.GEMEINSCHAFTEN hat das Niederrhein Musikfestival in diesem Jahr eine eigenständige digitale Plattform erhalten: erleben.niederrhein-musikfestival.de

Hier finden Musikliebhaber und alle, die es werden wollen, kleine Musikvideos sowie die Konzertfilme nebst Programmtexten, Hintergrundinformationen, Interviews und Künstlerbiographien. Während des Festivals wird der digitale Konzertsaal organisch weiter wachsen und immer neue Blüten treiben. Programm, Ticketinfos und mehr online: www.niederrhein-musikfestival.de

Eine wichtige Rolle kommt der Musikvermittlung für Jugendliche und Erwachsene zu, das Erschließen neuer Publikumsschichten und der Austausch der Kulturen in Workshops und Werkstattkonzerten.

Rittergut und Konzertsaal

Nach Coronapause nun also wieder Bühne frei und Ohren auf für das Niederrhein Musikfestival 2022. „Wortklang“ ist der inspirierende Titel der 18. Ausgabe, „ Musik und Poesie der Kulturen im Dialog“. Spiel- und Erlebnisorte werden vom 14. August bis 22. Oktober so elegante Orte sein wie Schloss Dyck in Jüchen und Rittergut Birkhof in Korschenbroich – aber auch Musikwerkstätten, Schulen, die Stammenmühle Nettetal, der Kaarster Tuppenhof oder, zum ersten Mal, die Neanderkirche in Düsseldorf und die Festhalle in Viersen.

Flötistin und Festivalleiterin, Anette Maiburg. Foto: Harry Vorsteher / Niederrhein Musikfestival

„Das Niederrhein Musikfestival möchte in diesem Jahr unter dem Motto Wortklang der besonderen Beziehung nachgehen, die zwischen Sprache und Musik besteht. Gemeinsam mit unserem Publikum betreten wir die faszinierende Welt, die sich durch die Interaktion von Wort und Klang eröffnet“, vorfreut sich Anette Maiburg.

Anette Maiburg: „Ich hole mir die Welt an den Niederrhein.“

Und: „Wir bieten nicht nur wieder eine Vielzahl inspirierender Konzerte, sondern erweitern unser multimediales, digitales Konzertangebot.“

Heißt: Im Netz finden Musikbegeisterte Podcasts, Hintergrundinformationen, Programmhefte, einen virtuellen Konzertsaal und die Filmproduktionen des Niederrhein Musikfestivals 2021 – möglich dank einer Förderung des Bundesprogramms KULTUR.GEMEINSCHAFTEN. Hineinlünkern und horchen kann man schon jetzt: www.erleben.niederrhein-musikfestival.de

Zum Auftakt am 14. August, 16 Uhr, (Rittergut Birkhof, 25 Euro zzgl. Servicegebühren) reist das Festival musikalisch mit den Balkan Dreams in den Südosten Europas.

Die nächste Station lockt mit einem „Plaisir d‘Amour“ – Musik, Poesie und Tanz aus Frankreich – am 21. August, 16 Uhr, unter dem freien Himmel des Schlosses Dyck (25 Euro zzgl. Servicegebühren). Gitarrist Klaus Jäckle hat eigens für dieses Konzert die Werke arrangiert, die er im Zusammenspiel mit Flötistin Anette Maiburg und Kastagnetten-Virtuosin Friederike von Krosigk zum Besten geben wird.

