Weniger Lebensmittelverschwendung in niederländischer Gastro

Eine gute Nachricht: Gastronomiebetriebe im Nachbarland von Nordrhein-Westfalen werfen weniger Essen weg als noch vor Beginn der Coronapandemie vor vier Jahren. Das berichtete der niederländische öffentlich-rechtliche Sender NOS.

Seit 2019 sei die Lebensmittelverschwendung um 9 Prozent zurückgegangen, heißt es unter Berufung auf eine Erhebung der niederländischen Rabobank. Doch noch immer würden 55,4 Millionen Kilo an Lebensmitteln weggeworfen. Dabei sei Lebensmittelverschwendung schlecht fürs Klima, weil sie zum CO2-Ausstoß beitrage.

Die Rabobank führt den Rückgang weggeworfener Lebensmittel vor allem darauf zurück, dass Gastro-Unternehmen aufgrund von Pandemiefolgen und hoher Inflation Kosten einsparen wollen. Weniger wegzuwerfen, habe sich positiv auf ihre Ausgaben ausgewirkt. (mh)

