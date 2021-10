Wenige Angebote: Schutzwohnungen für Männer sind voll belegt

An Rhein und Ruhr. Die Schutzwohnungen in Düsseldorf und Köln sind voll belegt, die Zahl der Beratungsanrufe am Hilfetelefon steigt stark an.

Immer mehr Männer in NRW suchen Hilfe, weil sie Opfer von körperlicher oder psychischer Gewalt sind. Allein die Nachfrage beim Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ ist kontinuierlich gestiegen – auf inzwischen insgesamt 11.200 Anrufe. Weil die Nachfrage groß ist, fordern Sozialdienste, die Beratungsangebote und auch die Zahl der Männerhäuser zu erhöhen.

Seit dem Start des Männerhilfetelefons im April 2020 haben rund 11.200 männliche Opfer von Gewalt die Hotline kontaktiert, geht aus Zahlen des NRW-Gleichstellungsministeriums hervor, die der Redaktion vorliegen. Im ersten halben Jahr nach dem Start des Beratungsangebotes wurden 2400 Anrufe registriert. Aktuell nutzen im Schnitt rund 65 Männer pro Woche dieses Angebot.

Seit dem Sommer gibt es eine Online-Beratung

„Die Zahlen zeigen: Das neue Unterstützungsangebot für von Gewalt betroffene Männer wurde sehr schnell angenommen – entgegen den Befürchtungen und Vorurteilen, dass Männer keine Hilfe suchen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Es unterstreicht deutlich, wie wichtig die Unterstützung für gewaltbetroffene Männer ist“, sagt NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) zur NRZ. Seit April 2021 seien daher die Gesprächszeiten und die Beraterkapazitäten der Hotline und eine Online-Beratung geschaffen worden.

9800 Männer waren Opfer von häuslicher Gewalt

Im Jahr 2020 sind 32.705 Menschen in NRW Opfer von häuslicher Gewalt geworden, 30 Prozent davon (9800) waren Männer, wie das Landeskriminalamt angibt.

„Aus allen Bundesländern sind Anrufe zu verzeichnen, daher besteht nach wie vor das Angebot an alle Bundesländer, dem Projekt beizutreten. Wir haben das Ziel, das Angebot weiter auszubauen. Wir sagen ganz klar: Nein zu Gewalt gegen Männer. Hierbei gehen wir mit unserem Angebot vorweg“, so die Ministerin.

Neue Männerwohnung in Warendorf geplant

Auf Anfrage der NRZ teilt ein Ministeriumssprecher mit, dass weitere Angebote in Planung seien. Das scheint auch nötig zu sein. Bundesweit gibt es neun Schutzräume für Männer in Not, in NRW gibt es zwei in Köln und Düsseldorf, die der Sozialdienst katholischer Männer (SKM) betreibt. Die insgesamt acht Plätze seien durchweg belegt, es gibt Wartelisten. Zeitweise mussten Männer sogar abgewiesen werden, bestätigt eine Sprecherin des SKM. In Warendorf wird nach NRZ-Informationen eine weitere Männerschutzwohnung entstehen. Die Bundesfachstelle Männergewaltschutz fordert bis zu fünf solcher Wohnungen mit mindestens drei Plätzen pro Bundesland.

Männer in Not erhalten Hilfe unter 0800 123 99 00 oder unter www.maennerhilfetelefon.de