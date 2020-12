Welt-Aids-Tag: So ändert sich der Umgang mit der Krankheit

Duisburg/Kreis Wesel. Vorurteile, Aufklärung und Beratung – Werner Grabe von der Aids-Hilfe in Duisburg erzählt, was sich im Umgang mit der Krankheit verändert hat.

Seit den 1980er-Jahren beschäftigen HIV und Aids die Menschen – auch heute noch leiden Betroffene unter Vorurteilen und es bedarf Aufklärung. Florian Langhoff hat darüber anlässlich des Welt-Aids-Tags mit Werner Garbe von der Aids-Hilfe Duisburg / Kreis Wesel gesprochen.

Wie sieht die Arbeit bei der Aids-Hilfe aus, Herr Grabe?

Wir sind in mehreren Bereichen tätig. Wir haben einen Youthwork-Bereich im Haus, der in Vereine und Schulen geht und Aufklärung betreibt. Dann kümmern wir uns um die Beratung und Begleitung von HIV-Positiven und an AIDS-Erkrankten. Diese kann persönlich stattfinden – bundesweit bieten wir jedoch auch eine Telefonberatung, sowie eine E-Mail-Beratung für Betroffene an. Außerdem bieten wir auch Hilfestellung im Themenfeld rund um Drogen an. Unsere Angebote sind vielfältig. Was in diesem Jahr jedoch besonders zugenommen hat, ist der Bereich der Beratungen und der Tests. Darüber hinaus bieten wir die Einzelbegleitung Betroffener an. Außerdem leisten wir für Angehörige Trauerarbeit. Für diese Bandbreite an Angeboten sind unsere vielfältigen Kooperationspartner sehr wichtig. Erst so ist es uns möglich, zielgruppenspezifische Prävention und Hilfestellung anzubieten. So etwa arbeiten wir mit XXelle zusammen. Ihr Angebot richtet sich an Frauen, die betroffen und in eine besondere Lebenslage geraten sind.

Warum hat der Bereich Tests in diesem Jahr zugenommen?

Viele Gesundheitsämter waren – und sind noch immer – stark mit der Corona-Pandemie beschäftigt. Dadurch konnten sie zeitweise keine HIV-Tests anbieten, sodass wir das Angebot für Beratung und Tests teilweise übernommen haben.

Kommen viele Menschen zu Ihnen, um sich testen zu lassen?

Das ist sehr unterschiedlich, eben aufgrund der Pandemie. Ich würde aber schon sagen, dass wir eine ganze Menge mehr getestet haben als beispielsweise im vergangenen Jahr.

HIV heute: Bessere Medikamente, bessere Aufklärung

Gibt es noch mehr, was sich in ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren verändert hat?

In den 80er-Jahren gab es noch wesentlich mehr Todesfälle, doch dann wurde die medizinische Versorgung, und somit auch die Zahlen, immer besser. Inzwischen gibt es durch das Medikament PrEP beispielsweise einen Schutz auf Zeit. Es handelt sich um Tabletten, die bei regelmäßiger Einnahme vor einer Infektion schützen können. Aber auch die Testverfahren, in Form von Schnelltests, werden immer besser und zuverlässiger.

Blickt die Gesellschaft heute anders auf die Krankheit als früher?

Durch viel Präventions- und Aufklärungsarbeit wird es etwas besser. Wir merken, dass ein Teil schon gut informiert ist. Aber es wachsen natürlich immer junge Menschen heran, die auch aufgeklärt sein sollten. Also gibt es auch in diesem Bereich noch sehr viel zu tun.

Gibt es denn die Vorurteile noch, dass HIV vor allem Homosexuelle und Drogensüchtige betrifft?

Das mag vielleicht so sein, allerdings geht das Thema HIV uns alle an. Aus diesem Grund ist unser Ziel offensichtlich: Wir wollen nicht nur aufklären, sondern auch Ängste nehmen. Viele Menschen haben Angst vor einer Ansteckung. Häufig wissen sie aber gar nicht, dass eine Person, die sich mit HIV angesteckt hat, nicht mehr ansteckend ist, wenn sie ihre Medikamente regelmäßig einnimmt. HIV betrifft die gesamte Bevölkerung und macht da keine Ausnahme. HIV unterscheidet nicht, ob ein Mensch nun homo- oder heterosexuell ist, ob er nun suchtkrank ist oder nicht. HIV geht jeden von uns etwas an .

Sie haben verbesserte Medikamente erwähnt. Was hat sich dadurch im Umgang mit der Krankheit verändert?

Wenn man früher eine HIV-Diagnose bekommen hat, dann wurde man gebrandmarkt und stigmatisiert. Heute klären wir die Menschen auf. Wir sind im Grunde genommen heute so weit, dass man direkt nach einem positiven Ergebnis mit der Therapie startet: Man muss pro Tag ein oder zwei Tabletten einnehmen, dadurch wird die Viruslast unterdrückt und die Betroffenen können fast ganz normal am Leben teilnehmen. An HIV muss heute keiner mehr sterben.

So verändert die Corona-Pandemie die Arbeit der Aids-Hilfe

Braucht es beim Thema denn weiterhin mehr Aufklärung?

Auf jeden Fall. Wenn wir unsere Arbeit einstellen würden, würden sicherlich die Zahlen stark ansteigen. Und wir erleben selbst heute noch Menschen, die uns anrufen und nachfragen, ob sie sich anstecken können und sterben müssen, wenn sie einem HIV-positiven Menschen eventuell mal zu nahegekommen sind. Das ist zwar sehr selten der Fall, aber das liegt natürlich auch daran, dass die Allgemeinbevölkerung sehr unterschiedlich aufgeklärt ist. Wir merken aber auch, dass das Gesamtbild der Aufklärung sich verbessert.

Wie hat die Corona-Pandemie die Arbeit der Aids-Hilfe aktuell verändert?

Es sind einige Informationsveranstaltungen, Versammlungen und Schulungen ausgefallen. Das ist schon ein großes Problem. Aber unter Berücksichtigung der notwendigen Hygiene Maßnahmen, können wir noch viele Angebote – wenn auch eingeschränkt – aufrechterhalten.

Ist Corona denn für Menschen mit HIV besonders gefährlich?

Nein, laut Aussage der Ärzte, muss ein HIV-Patient der gut eingestellt ist, kein höheres Risiko fürchten. Ich denke, das hat eher was mit dem Alter und mit anderen Vorerkrankungen zu tun. Das kann ich aber nur vermuten, da ich kein Spezialist für Corona bin.

>>>Zum Welt-Aids-Tag im Forum Duisburg

Die Aids-Hilfe ist heute zum Welt-Aids-Tag von 10 bis 19 Uhr mit einem eigenen Stand in der ersten Etage im Forum Duisburg vertreten. Hier gibt es neben den aktuellen „Aids-Teddies“ und der Rote-Schleife-Aktion der Aids-Hilfe viele Infos rund ums Thema.

Am Samstag war die Aids-Hilfe unter dem Motto „Moers zeigt Schleife!“ mit einem Infostand in der Moerser Innenstadt.

Mehr zur Aids-Hilfe gibt es im Netz auf der Seite www.aidshilfe-duisburg-kreis-wesel.de