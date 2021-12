Weihnachtsüberraschung für die Flüchtlingskinder von Lesbos

Lesbos/Kevelaer. 650 Weihnachtstüten mit Süßigkeiten, Spielsachen und warmen Socken – und ein Blick in das Leben im Flüchtlingscamp Kara Tepe auf Lesbos.

Es fegt ein eiskalter Wind übers Land, das Meer wirft weiße Gischtwellen an den kargen Strand – uns frieren die Hände und Ohren fast ab, als wir auf der griechischen Lesbos ankommen. Vor ein paar Tagen sind genau hier wieder zwei kleine Holzboote gestrandet – mit Menschen, die vor Krieg und Gewalt in ihren Heimatländern flohen und die Flucht übers Mittelmeer wagten – und überlebten.

Wir, das ist eine kleine Delegation der Kevelaerer „Aktion pro Humanität“, die schwerpunktmäßig in Westafrika unterwegs ist – und nun im Flüchtlingscamp Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos eine besondere Aktion startet.

Blick ins Camp - im Hintergrund sind die etwas stabileren Wohncontainer/-Boxen zu erkennen. Nach wie vor leben viele Menschen im Camp ohne Heizung und Strom. Foto: wasch

Kara Tepe wurde vor gut einem Jahr aus dem Boden gestampft, nachdem ein großes Feuer das Lager Moria in Asche gelegt hatte. Die Bilder gingen um die Welt – fast 20.000 Menschen wurden über Nacht obdachlos – wenn man die windschiefen Zeltbehausungen denn als Obdach bezeichnen will.

2800 Menschen leben im Flüchtlingscamp auf Lesbos

Aktuell leben etwa 2800 Menschen in Kara Tepe, gut 600 von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Eine Zahl, mit der die Inselbevölkerung sich arrangieren könne, sagt Michael Aivaliotis, der Chef der Organisation „Stand by Me Lesvos“ (Halte zu mir). Die kümmert sich ehrenamtlich um die Menschen im Camp, um Gesundheitsversorgung, Bildung, Lebensmittel.

Schon mehrmals hat die Kevelaerer „Aktion pro Humanität“ Kara Tepe unterstützen können, zuletzt im Herbst, als vom Niederrhein ein Foodtruck nach Lesbos fuhr.

Sterne für Lesbos Die 650 Sterne für die Kinder im Camp haben fleißige Hände des Vereins „Papillon“ in Geldern gebastelt und gestiftet. Die Papillon-Tageseinrichtungen in Kleve und Geldern bieten Arbeitstherapie und Beschäftigungsangebote an. www.vereinpapillon.de www.pro-humanitatet.de

Nun hatte Michael um Hilfe gebeten, um für die Kinder im Camp Weihnachtstüten zu füllen. Kleine Geschenke, ein bisschen Schokolade, etwas zum Basteln. „Wir haben unsere Stammspender kurzfristig mobilisieren können“, so Kleuren-Schryvers. 650 knallrote Weihnachtstüten konnten gepackt werden auf der Insel. „Uns ist wichtig mit dieser Aktion ein Symbol zu schenken“, so Kleuren-Schryvers. „Zu sagen: Wir sehen euch.“

„Wir wollen mit unserer Aktion einfach nur sagen: Wir sehen euch. Wir vergessen euch nicht“, so Dr. Elke Kleuren-Schryvers von der Aktion pro Humanität. Foto: omid / aph

Beim Tütenpacken treffen wir Omid und Read, zwei engagierte Männer, die die Selbstverwaltung im Flüchtlingslager auf die Beine gestellt haben. Raed, 45, hat in seinem Heimatland Syrien als Ingenieur gearbeitet und schon die „Moria White Helmets“ gegründet, die sich um die Infrastruktur im Camp kümmern. Omid, 31, hat vor seiner Flucht als Pharmazeut in Afghanistan gearbeitet. Abfallentsorgung, Gesundheitsvorsorge, Unterricht für Kinder, Covid-Aufklärung und -Impfaktionen – alles wird von den Flüchtlingen selbst organisiert.

Kara Tepe ist kein Ort des Aufbruchs

Und doch ist Kara Tepe kein Ort des Aufbruchs, wo das neue Leben beginnen kann. Kara Tepe ist eine Wartestation für die Übriggebliebenen. Ein Leben hinter Stacheldraht, zwischen Bangen und Hoffen, ob nach ein, zwei Jahren, der Asylantrag vielleicht doch angenommen wird.

Das Leben in Kara Tepe sei etwas besser geworden als es in Moria war, sagen Omid und Read. Viele Zelte sind Containern, Wohnboxen gewichen, und doch hat fast die Hälfte der Menschen keinen Strom, keine Heizung. Es fehlt an Medikamenten, an Bildungsangeboten, an Lebensmitteln. Seit Oktober sind die vom EU-Hilfsprogramm gewährten Bargeldauszahlungen an die Flüchtlinge ausgeblieben – kleine Beträge nur, aber doch lebenswichtig. Die griechische Regierung spricht von einer Panne. Als der Papst vor ein paar Tagen auf Lesbos war, wurden Sanitätshäuschen installiert, mit Wassertank und Solarzellen auf dem Dach. Immerhin.

Hier geht es zur webside des Aegean Boat Reports, der aktuell über „Personenbewegungen“ in der Ägäis informiert

Spielzeug, ein paar Süßigkeiten, warme Socken und etwas zum Basteln – das konnte APH mit den Helfern im Camp in die Tüten packen. Und für die Erwachsnen gab es Lebensmittel. Foto: omid / APH

Wir sind froh, dass wir dank der APH-Spenden auch Lebensmitteltüten für alle im Camp füllen können. Für das Weihnachtsessen.

Fünf Kartoffeln, vier Karotten, vier Zwiebeln

Je Tüte fünf Kartoffeln, vier Karotten, vier Zwieblen, eine Knoblauchknolle, ein Liter Speiseöl, eine Dose Thunfisch – mit dem Namen „Captain freedom“.

In die Kindertüten packen wir jeweils einen kleinen Stern. Gebastelt vom Verein Papillon in Geldern (siehe Box), gesegnet vom Regionalbischof für den Niederrhein, Rolf Lohmann. Ein Stern, der ein bisschen Freude schenken soll. Gestern war Verteilung. „Unsere Kinder haben vergessen, wie man lacht“, schreibt Omid per Whatsapp. „Eure Sterne haben ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.“

