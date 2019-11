Dinslaken. Romantische Stimmung im Schloss oder puristische Deko in der Zeche: Alle Infos zu den Weihnachtsmärkten in Dinslaken, Hünxe und Voerde hier.

Ob in einer alten Zeche, vor einem historischen Wasserschloss oder mitten in der Innenstadt – die Weihnachtsmärkte in Dinslaken, Voerde oder Hünxe präsentieren sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise.

Die schönsten Orte in der Adventszeit haben wir für Sie mit allen wichtigen Informationen zu Anfahrt, Ständen und besonderen Attraktionen zusammengestellt.

Weihnachtsmarkt am Neutorplatz in Dinslaken

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 15. November, der letzte Tag ist der 29. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Rund um den Neutorplatz finden Besucher die üblichen Parkplätze vor. Darüber hinaus steht direkt an der Neutorgalerie ein Parkhaus.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Besucher benötigen vom Dinslakener Bahnhof zu Fuß rund zehn Minuten bis zum Neutorplatz.

Was kostet der Glühwein?

Der Glühwein kostet drei Euro, mit Schuss vier Euro.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Nach der Arbeit gemütlich mit Kollegen oder Freunden einen Glühwein trinken und sich so ganz entspannt auf Weihnachten einstimmen – das ist das Konzept des „After-Work-Weihnachtsmarktes“ am Neutorplatz.

Für die passende Unterhaltung sorgt das Bühnenprogramm. So treten am 15. November um 17.15 Uhr das Duo Goldmeister, am 23. November um 19 Uhr Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak auf. Mit einem Hubschrauber kommt am 6. Dezember der Nikolaus angeflogen, der um 15 Uhr auf der Trabrennbahn landet. Schlagerfans können sich auf den 7. Dezember freuen, wenn Anna Maria Zimmermann um 19 Uhr zu Gast ist. Am 20. Dezember nimmt die Band Kärnseife um 20 Uhr mit auf eine musikalische Reise durch die Rock-, Pop- und Schlager-Ära.

Advent an der Burg in Dinslaken

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 13. Dezember, der letzte Tag ist der 15. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Die Burg befindet sich mitten in der Altstadt Dinslakens, wo es verschiedene Parkmöglichkeiten wie beispielsweise an der Kreuzstraße oder Voerder Straße gibt.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Der Dinslakener Bahnhof liegt fußläufig zur Burg.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit gerade einmal 16 Ausstellern versprüht auf dem Burginnenhof adventliche Stimmung. Bei einem heißen Kakao lässt es sich übrigens auch länger vor der historischen Kulisse aushalten, denn verschiedene Künstler lassen weihnachtliche Lieder erklingen.

Weihnachtsmarkt in der Zechenwerkstatt in Dinslaken-Lohberg

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es in Lohberg am 6. Dezember, der letzte Tag ist der 8. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Die Zechenwerkstatt befindet sich an der Hünxer Straße 372. Auf dem Zechengelände selbst befinden sich Parkplätze, die ausgeschildert sind.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Verschiedene Buslinien wie die 19 fahren vom Dinslakener Bahnhof bis zur Haltestelle Schacht Lohberg, die direkt vor der Zechenwerkstatt liegt.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Der Weihnachtsmarkt mit Industriecharme setzt auf puristische Deko statt kitschige Bauernhofidylle. So finden Besucher inmitten der Bergbautradition von Filzkunst über Keramik bis hin zu Brotaufstrichen alles, was das adventliche Herz begehrt. Beim IG BCE Lohberg können sich Besucher außerdem als Bergmann verkleiden.

Und wer noch mehr über die Zeche erfahren möchte, kann am Freitag an einer der beiden Führungen von Anja Sommer teilnehmen. Weihnachtliche Lieder dürfen natürlich nicht fehlen – dafür sorgt ein buntes Bühnenprogramm.

Weihnachtsmarkt am Wasserschloss in Voerde

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 13. Dezember, der letzte Tag ist der 15. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag von 14 bis 22.30 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Wer mit dem Auto bis zur Allee anreist, sollte sich am Parkleitsystem der Stadt Voerde orientieren.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Dinslakener Bahnhof fährt die Regionalbahn RE5 bis zum Voerder Bahnhof. Von dort aus sind es noch rund 1,4 Kilometer bis zum Wasserschloss.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Nicht nur das Wasserschloss, auch die Bäume und Holzhütten sind hell erleuchtet und sorgen so für das ganz besondere Weihnachtsambiente. Beim Rundgang durch den Park kommen Besucher an rund 100 Hütten von Händlern, Vereinen und Gastronomen vorbei.

Auf dem Vorplatz der Burg steht eine Showbühne, auf der unter anderem der Weihnachtsmann zu Gast sein wird. Kinder können sich auf einen Streichelzoo und ein Karussell freuen.

Weihnachtsmarkt in Hünxe-Krudenburg

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Der Weihnachtsmarkt in Krudenburg findet am Samstag, 30. November, statt.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag von 11 bis 19 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Bei trockenem Wetter können Besucher auf einer großen Wiese am Ortseingang parken. Regnet es, besteht die Möglichkeit, einseitig in Fahrtrichtung an der Ortszufahrt zu parken. Ordner und Hinweisschilder werden den Verkehr regeln.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Vom Dinslakener Bahnhof aus führt die Buslinie SB3 bis zur Haltestelle Brückenweg. Da die Busse allerdings nicht regelmäßig fahren, sollten sich Besucher vorab über die Fahrpläne informieren.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Die Krudenburger haben aus ihrer Not eine Tugend gemacht: Weil die Dorfstraße zu eng für einen regulären Weihnachtsmarkt mit Holzhütten ist, verkaufen die Anwohner ihre selbstgemachten Produkte einfach aus den Fenstern ihrer Häuser heraus.

Ab 11 Uhr geht es los, ab 15 Uhr schaut dann auch noch der Nikolaus vorbei und schmückt mit Kindern zu Posaunenmusik einen großen Tannenbaum. Anschließend lädt der Heimatverein zu einem Rundgang durch den Hünxer Stadtteil ein.