Wegen Corona: Nur digitale Urlaubsreise nach Zandvoort

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Üblicherweise machen sich zu dieser Zeit viele deutsche Urlauber auf den Weg in die Niederlande, um ein paar Tage am Meer zu verbringen. Zandvoort zählt dabei traditionell zu den beliebtesten Zielen in der Provinz Nord-Holland. Aufgrund der werden jedoch viele Gäste von dem Besuch ihres Lieblingsortes absehen. Um sie über diese unangenehme Zeit hinwegzutrösten, lädt Zandvoort zur Online-Stippvisite ein.

Strandflair in Echtzeit

Bei akutem Meerweh empfiehlt Zandvoort seinen Fans den Klick auf eine der Webcams vor Ort. Besonders empfehlenswert: die Kamera auf dem Dach des Center Parcs Strandhotel. Sie liefert nicht nur in Echtzeit Einblicke in das Geschehen am Strand, man kann hier sogar genau verfolgen, wie lang die Schlange am beliebten Kibbelingstand „De Zeenmeermin“ ist. Gratis Zandvoort-Feeling liefern zudem auch die Beachclubs „Haven van Zandvoort“ und „Thalassa“ per Webcam nach Hause (https://www.visitzandvoort.de/webcam-zandvoort, https://webcam.nl/zandvoort/thalassa/).

PS-starke Memorabilia

Auch viele deutsche Motorsportfans müssen diesen Herbst auf ihren üblichen Besuch der legendären Rennstrecke von Zandvoort verzichten. Um dennoch ein bisschen die Circuit-Atmosphäre erleben zu können, empfiehlt sich ein Online-Besuch von Pole Position. Das aus dem Herzen von Zandvoort bekannte Souvenirgeschäft bietet auch per Webshop eine großartige Sammlung der verrücktesten und exklusivsten Liebhaberstücke rund ums (Renn-)Auto - nicht zuletzt die aktuelle Kollektion der Formel-1 (https://www.poleposition.nl/).

Rennstrecke mit Blick auf die Nordsee. Foto: Shutterstock

„Wildes Erlebnis“

Während sich das Leben am Strand langsam zurückzieht, geht es in den Dünen rund um Zandvoort im Oktober hoch her: Es ist Brunftzeit bei den Damhirschen. Im Rahmen des Themamonats „Zandvoort goes wild“ bietet der Küstenort unter anderem Exkursionen in die Waterleidingdünen an, bei denen man das Röhren der Hirsche hören und sie beim Kämpfen beobachten kann.

Bei den Hirschen ist Brunftzeit. Foto: Anja Warmerdam

Für alle, die dieses Spektakel leider nicht live erleben können, hält Zandvoort ein besonderes digitales Trostpflaster bereit: eine kostenlose Online-Führung. Der Termin dafür wird rechtzeitig vorab über die Social-Media-Kanäle bekanntgemacht.

Tipps & Inspiration

Nicht zuletzt lässt sich der Zandvoorter Herbstzauber auch per Social Media digital erleben. Auf Instagram lädt der Küstenort mit stimmungsvollen Fotos zum Träumen ein, dank Facebook verpasst man nie wieder wichtige Infos rund um das Lieblingsreiseziel. Gefällt mir!

(https://www.facebook.com/visitzandvoort, https://www.instagram.com/visitzandvoort/)