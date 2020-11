Wegen Corona fiel die Feier aus, jetzt gibt es ein Video

Anlässlich des Gedenktages am 11. November hat die Liberation Route Europe Foundation (LREF) in ihren sozialen Medien ein Video veröffentlicht. Es ist ein Zusammenschnitt des diesmal digitalen Events „#IRemember“, das vom 4. und 8. Mai im Rahmen der Erinnerungskampagne stattfand.

Augenzeugen erinnern sich an die Schrecken des zweiten Weltkriegs

Rémi Praud, LREF-Geschäftsführer, erklärt hierzu: „Mit diesem Video wollen wir die Geschichten und Überlegungen der Zeugen zum Zweiten Weltkrieg am Leben erhalten und an zukünftige Generationen weitergeben. Es ist wichtig, dieses Erbe zu bewahren und dies so zu tun, dass die Menschen in diesen beispiellosen Zeiten auf diese Inhalte zugreifen können, während sie sicher zu Hause sind.“

Zum Gedenken an den 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs in einem Moment, in dem alle persönlichen Veranstaltungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt wurden, organisierte LREF eine Reihe von Live-Online-Dialogen mit 25 Veteranen und Augenzeugen aus sieben Ländern rund um den Zweiten Weltkrieg Welt.

„#IRemember“ wollte eine Gelegenheit für alle sein, über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, seine Protagonisten und die Opfer des Militärs und der Zivilbevölkerung nachzudenken. Und es sollte für die jüngeren Generationen eine Möglichkeit bieten, sich mit denen zu verbinden und Einzelgespräche zu führen, die den Krieg zuerst geführt haben. Hand.

Auf der Website von Europe Remembers war es möglich, sich für einen moderierten Videoanruf mit einer vielfältigen Gruppe von Zeugen anzumelden und aktiv an der Veranstaltung teilzunehmen.

Von einem Studio in Brüssel aus hat LREF die Live-Gespräche fünf Tage lang auf seinen Facebook- und YouTube-Kanälen gestreamt. Fast 20 Stunden Gespräche in vier verschiedenen Sprachen (Niederländisch, Englisch, Französisch und Deutsch) fanden statt, wobei jeder Tag einer bestimmten nationalen beziehungsweise sprachlichen Erfahrung gewidmet war. Tausende von Menschen verfolgten die Veranstaltung live und die daraus resultierenden Videos wurden mehr als 35.000 Mal auf den Kanälen von Europe Remembers angesehen.

Das am 11. November veröffentlichte Best-of-Video enthält 18 Zeugnisse, in denen Veteranen und Augenzeugen, die von den LREF-Gastgebern und jungen Leuten aus dem Publikum eingeladen wurden, ihre Erinnerungen, Erfahrungen und Gedanken zum Zweiten Weltkrieg austauschten. Abschließend gaben die Teilnehmer den jungen Generationen einige wertvolle Ratschläge:

„[…] Tu alles, um den Frieden in der Welt zu bewahren. Es gibt keine gute Entschuldigung, in den Krieg zu ziehen, wenn wir nur lernen können, wie man in Harmonie zusammenlebt. Sei also gut zu deinen Nachbarn und Freunden, sei gut zu dir selbst. “ (Ken Beckman, Veteran des Zweiten Weltkriegs in den USA)

Das Video kann als Vorschau unter folgender Adresse angezeigt werden: https://www.youtube.com/watch?v=j-8gSDhASus&feature=youtu.be

Weitere Informationen zu #IRemember unter https://europeremembers.com/i-remember/