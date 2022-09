Wegen Chaos: Chef des Flughafen Amsterdam Schiphol tritt ab

Reisende stehen in der Abflughalle des Flughafens Schiphol Schlange.

Amsterdam. Der Chef des Amsterdamer Flughafens Schiphol hat seinen Rücktritt angekündigt. Monatelang war es wegen Personalmangel zu Chaos gekommen.

Der Chef des Amsterdamer Flughafens Schiphol hat seinen Rücktritt angekündigt. Dick Benschop zog damit die Konsequenzen aus dem monatelangen Chaos an einem der größten europäischen Flughäfen, wie er Benschop bekannt gab.

Derzeit gebe es „viel Aufmerksamkeit und Kritik daran, wie Schiphol mit diesen Problemen umgeht sowie in Hinblick auf meine Verantwortung als Chef“, erklärte Benschop. Er wolle daher „Platz schaffen, um Schiphol Raum für einen Neuanfang zu geben“, hieß es weiter.

Er habe sein Bestes getan, aber noch seien die Probleme nicht gelöst. Nach Angaben des Flughafens bleibt Benschop zunächst geschäftsführend im Amt, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist.

Derzeit gibt es an vielen Flughäfen in Europa Probleme bei der Abfertigung sowie bei den Airlines selbst – vor allem wegen Personalmangels in Folge des raschen Wiederhochfahrens des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie.

Fluggäste mussten teils stundenlang warten, verpassten dennoch ihre Flüge und Airlines mussten außerdem etliche Verbindungen ganz streichen. Besonders dramatisch war die Lage in den Sommermonaten Juli und August, nicht nur in den Niederlanden. (AFP)

