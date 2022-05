Wattenmeer: Fähre verbindet Ostfriesland und die Niederlande

Leer. Saisonstart: Seit Anfang Mai verbindet die Fähre „Dollard“ Ostfriesland wieder mit den Niederlanden. Gelegenheit für eine Radtour ans Wattenmeer.

Für Touren rund um den Dollart in Ostfriesland können Ausflügler wieder das Fahrgastschiff „Dollard“ nutzen. Die Fähre startet am 1. Mai in die Saison und bietet Fußgängern und Radfahrern auf der Internationalen Dollard Route eine Verbindung zwischen Emden und Ditzum in Ostfriesland sowie Delfzijl in den Niederlanden.

„Die Fährverbindung ist eine tolle Gelegenheit für einen schönen Ausflug mit Schiff und Rad rund um den Dollart, direkt am Weltnaturerbe Wattenmeer“, sagte Uli Schmunkamp vom Verein Internationale Dollard Route in Leer in einer Mitteilung.

Die Route ist ein rund 300 Kilometer langer deutsch-niederländischer Radwander-Rundweg zwischen Ostfriesland und der niederländischen Provinz Groningen. Mit der „Dollard“ können Touristen seit 2010 die gleichnamige Meeresbucht zwischen den Ländern mit dem Rad überqueren. Den Rundweg selbst gibt es bereits seit mehr als 25 Jahren.

In den vergangenen Jahren in der Corona-Pandemie seien mehr Menschen auf das Rad gestiegen und hätten Urlaub in Deutschland gemacht, sagte Schmunkamp. Auch für dieses Jahr sei das Interesse an der Dollard Route groß. Wer bei einer Tour die Fähre nutzen wolle, solle die Tickets daher möglichst schon im Vorfeld im Internet buchen.

Die Fähre verkehrt von Mai bis August immer mittwochs, freitags und samstags. Im September ist das Schiff mittwochs und sonnabends im Einsatz, zudem gibt es in einigen Monaten Sonderfahrten. Die erste Abfahrt des Tages startet stets in Ditzum. Von dort fährt das Schiff zunächst Emden und dann Delfzijl an. Die Fährverbindung wird von der Reederei Baltrum-Linie betrieben. (dpa)

