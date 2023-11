Warum der niederländische König Städte in NRW besucht

Düsseldorf/Den Haag. Auf Einladung von Ministerpräsident Wüst besucht der niederländische König mehrere NRW-Städte, um sich über bestimmte Projekte zu informieren.

Royaler Besuch: Der niederländische König Willem-Alexander ist kommenden Dienstag in NRW, 14. November, zu Gast. Auf Einladung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst besucht der Monarch Unternehmen und Institute in verschiedenen Städten, die im Bereich Wasserstoff tätig sind.

Das teilten das niederländische Außenministerium und die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. König Willem-Alexander und Ministerpräsident Wüst werden demnach von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und dem niederländischen Staatssekretär für Wirtschaft und Klima Hans Vijlbrief begleitet.

„Die Niederlande gelten als Vorreiter auf dem Gebiet des grünen Wasserstoffs. Sie möchten bei der Transformation nicht nur als Importeur, sondern auch als Produzent und Exporteur eine wichtige Rolle spielen“, heißt es in einer Mitteilung von niederländischer Seite. „Wasserstoff kommt im Rahmen der Energiewende entscheidende Bedeutung zu, zum Beispiel in der Industrie und der Transportbranche.“

In diesem Zusammenhang bestehe sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden Bedarf an großen Mengen grünen Wasserstoffs. „Nordrhein-Westfalen will mit Hilfe von Wasserstoff eine klimaneutrale Industrieregion entwickeln. Für die Niederlande ergeben sich hieraus strategische Möglichkeiten als Importdrehscheibe und Transitland.“ Ende November hatte Willem-Alexander im Hafen von Rotterdam das Startzeichen für den Bau eines internationalen Wasserstoffnetzwerkes gegeben. (mh)

