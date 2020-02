Was Kommunen gegen Schottergärten tun können

An Rhein und Ruhr. Vorgärten sind wichtig fürs Klima in Städten. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat ein Papier zum Umgang mit Schottergärten erarbeitet.

Überall Schotter und Steinplatten, verstreut ein paar Gräser und vielleicht noch eine einzelne, pflegeleichte Konifere: In solchen steinernen Vorgärten finden Insekten keine Nahrung, zudem können Niederschläge nicht gut versickern. Von „Gärten des Grauens“ sprechen Umweltschützer deshalb. Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat Kommunen eine 24-seitige Handreichung zum Umgang mit Schottergärten erstellt.

Das Papier gibt rechtliche Hinweise. Es zeigt auf, wie Schottergärten über Bebauungspläne ausgeschlossen werden können. Und es erinnert daran, dass schon die NRW-Bauordnung Grundstückseigner dazu anhält, nicht überbaute Flächen - mit gewissen Einschränkungen - wasseraufnahmefähig zu belassen und zu begrünen oder bepflanzen. In verschiedenen NRW-Kommunen war im vergangenen Jahr über ein Verbot solcher Steingärten diskutiert worden.

Kostenlose Samentütchen im Rathaus

„Der Trend zum Schottergarten macht uns Sorgen, weil Vorgärten für das Klima in den Städten eine wichtige Rolle spielen“, betonte Bernd Jürgen Schneider, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, gegenüber der Redaktion (17. Februar 2020). Natürlich bepflanzte Gärten seien „unschätzbare Helfer, um sich gegen Hitze und Starkregen zu wappnen“. Vorschriften allein freilich bringen es nicht. Die Verbandshandreichung setzt ausdrücklich auf Überzeugungsarbeit – durchaus auch bevor rechtliche Instrumente bemüht werden.

Empfohlen werden Flyer, Broschüren, Internetangebote und das Auslegen von kostenlosen Samentütchen im Rathaus. Im Zuge einer Bauberatung könne darauf hingewiesen werden, dass Schottergärten auch nicht unbedingt pflegeleicht sind (zum Beispiel weil sich Moos an die Steine setzt). „Es erscheint zweckmäßig, Bürger von begrünten Vorgärten zu überzeugen“, heißt es in dem Papier. Insbesondere ältere Mitbürger und Eigner von Mehrfamilienhäusern setzten oft auf Steingärten, um Vorgärten nicht verwildern zu lassen.

Förderprogramm zur Entsiegelung von Vorgärten

Eine Reihe von Kommunen ist bereits aktiv geworden. Die Stadt Korschenbroich im Rhein-Kreis Neuss etwa hat ein Förderprogramm zur Entsiegelung von Vorgärten aufgelegt. Eigentümer, die sich verpflichten die dort anstelle von Stein geschaffenen und mindestens zehn Quadratmeter großen Wildblumenwiesen, Staudenbeete oder naturnahen Gehölzflächen mindestens zehn Jahre zu erhalten, können bis zu 500 Euro erhalten.

Xanten am Niederrhein und Stadthagen in Niedersachsen setzen auf rechtliche Festsetzungen - aber eben auch auf Aufklärungsarbeit. Xanten zum Beispiel nutzt die Bauberatung, hat eine Broschüre zu Vorgärten und einen Blühkalender für Balkon- und Kübelpflanzen aufgelegt. Als positives Beispiel wird in Xanten auf den mit tausenden Blumen und Stauden bepflanzten Stadtpark an den Wallanlagen verwiesen - ein Insektenparadies.