Was haben Sie denn da fotografiert, Herr Hamacher?

Sie werden sich jetzt vielleicht wundern. Das Bild oben, „Hochsitz Diersfordt“ – denken Sie nicht auch, das ist irgendwie – unscharf? Schlecht gedruckt? Irrtum. Das ist Kunst! Also Absicht. Konrad Hamacher, Künstler, Fotograf und ein in den Niederrheinverliebter, fotografiert extra so. Weil er mehr von der „inneren Wirklichkeit“ des Motivs mit ins Foto nehmen möchte. Grund genug, dem Mann ein paar Fragen zu stellen.

Tach Herr Hamacher. Es gibt schon so viele Bildbände über den Niederrhein. Und jetzt kommen Sie auch noch mit – so einem.

Natürlich gibt es schon gute Niederrheinbücher. Aber noch lange nicht genug. Der Niederrhein ist viel mehr als das übliche Klischee: Pappelreihen, Rheinufer und Kopfweiden, so schön und typisch diese Motive auch sind.

Hochsitz Diersfordt. Foto: [Konrad Hamacher

Jeder erlebt doch den Niederrhein anders. Für den einen stehen die Menschen, das Brauchtum oder seine Feste im Vordergrund und für einen anderen vielleicht sein Stadtviertel, in dem er lebt, und für wieder einen anderen die wildlebenden Tiere und die ursprüngliche Natur.

Mehr zum Buch und zum Künstler finden Sie hier

Wenn sich also jemand durch meinen Bildband herausgefordert fühlt und denkt, das ist alles Quatsch, was der da fotografiert hat, der Niederrhein ist ganz anders, und dadurch inspiriert wird, heraus zu gehen und das zu fotografieren, was seiner Meinung nach der echte Niederrhein ist, dann wäre das ein schöner Erfolg meines schmalen Buches.

Viele der Bilder sind düster.

Was stört Sie daran? Ich liebe den Niederrhein in vielen Facetten. Sowohl die schwermütigen Stimmungen wie seine heiteren. Will nicht jeder von uns mit all seinen Eigenschaften geliebt werden? Vielleicht gilt das ja auch für Landschaften. Manches unscheinbare Detail löst in mir etwas aus, dann fotografiere ich es und hoffe, dass das Bild aufgeht.

Sind Sie ein Lokalpatriot?

Ich weiß nicht. Wenn die Marschkapellen zum Schützenfest rufen, verkrieche ich mich in meine vier Wände und ein Altbierfreund bin ich auch nicht. Andererseits esse ich jeden Tag Rübenkraut mit Käse zusammen.

Niederrhein Niederrheinfotos von Konrad Hamacher Neunzehnhundertdreiundsechzig in Köln geboren, wuchs Konrad Hamacher seit seinem dritten Lebensjahr in Wesel auf. Nach dem Abitur zog er in die Domstadt zurück, um Philosophie und Geschichte zu studieren.

Im Jahr Zweitausend kehrte er mit seiner Familie an den Niederrhein heim, den er, Autor und Fotograf, mehr als vierzehn Jahre porträtiert hat. „Ansichten der Provinz“ ist ein etwas anderes Fotobuch über den Niederrhein. 64 Seiten im Format DINA4, erschienen im Pagina Verlag, 19,95 Euro. Mehr wunderbare Fragen und Antworten und Fotos von Konrad Hamacher finden sich auf seiner Homepage: „Antworten auf Fragen die keiner gestellt hat“… Über die Homepage kann man das Büchlein auch online bestellen – im Buchhandel aber auch. www.konrad-hamacher.de

Ich liebe den Niederrhein, die Landschaft, seine alten Städte, Schlösser und Kirchen und habe diese schon in meiner frühen Jugend ausgiebig immer wieder mit dem Rad erkundet und fotografiert. Also ja und etwas genauer müsste es wohl Regionalpatriot heißen.

Ihre Fotos sind anders – manche sind richtig knallig in den Farben, andere sehen aus, als wären sie falsch entwickelt.

Kevelaer. Foto: [Konrad Hamacher

Als ich mit der Serie angefangen habe, steckte die digitale Fotografie noch in den Kinderschuhen. Alle Fotos sind deshalb analog entstanden auf Film. Und die sehr bunte Farbigkeit ist Folge einer beabsichtigen Fehlentwicklung der Filme. Farbdiafilme werden bei dieser Methode als Farbnegativfilme entwickelt.

Die Fotos wurden „cross“ entwickelt...

... über kreuz, genau. Als dieses Verfahren in den 90ern plötzlich auftauchte – meist für Porträts oder trashige Partybilder, wenn ich mich richtig erinnere – hat es mich direkt fasziniert. Ich habe es dann probeweise für meine Landschaftsaufnahmen genutzt und sehr schnell gemerkt: Das ist es. So was hatte ich gesucht ohne zu wissen, wonach ich eigentlich gesucht hatte.

Mir gefällt, glaube ich, dass dieses Stilmittel das Fotografische, also die Bausteine der analogen Fotografie, ins Bild mit einbezieht: etwa das Korn; die eigene Farbigkeit der Filme, die sich nicht ganz mit der abgebildeten Wirklichkeit deckt; oder den Belichtungsspielraum.

Konrad Hamacher. Zu Hause. Und digital fotografiert. Foto: wasch

Deshalb gibt es oft viele rein weiße oder schwarze Bereiche?

Exakt. Und dieser Nachteil ist tatsächlich groß. Anders als bei der Digitalfotografie, weiß man das ja erst, wenn der Film im Labor entwickelt worden ist. Deshalb habe ich, wenn immer dies möglich war, Belichtungsreihen gemacht, also etwa unterschiedliche Blendenstufen nacheinander ausprobiert. So musste ich mehr als 100 Filme belichten für dieses Buch.

Indem ich die Cross-Technik benutze, zeige ich deutlich: Das ist ein Foto und nicht ein exaktes Abbild der Wirklichkeit. Insofern betreibe ich eine fotografische Desillusionierung. Die Cross-Fotografie kann die äußere Wirklichkeit nicht so exakt wiedergeben wie etwa die sachgemäß angewendete Digitalfotografie, aber vielleicht ist sie dafür expressiver und kann mehr von der inneren Wirklichkeit mit ins Foto nehmen.