Niederrhein/Ruhrgebiet. Unsere Freizeittipps für den Niederrhein und das Ruhrgebiet sind am Wochenende von weihnachtlichen Events dominiert. Aber es gibt Alternativen.

Shoppen oder Eis-Disco? Das ist an diesem Wochenende los

Weihnachten rückt immer näher und deshalb sind die Veranstaltungstipps am Wochenende weihnachtlich dominiert. Wer noch (oder schon) Geschenke besorgen möchte, hat dazu auch am Sonntag mehrere Gelegenheiten – in mehreren Städten im Ruhrgebiet und am Niederrhein ist verkaufsoffen. Weihnachtsmuffel kommen ansonsten vor allem in Mülheim oder Essen auf ihre Kosten. Schauen Sie einfach mal rein - hier kommt eine Übersicht zu den Veranstaltungen von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember.

Bedburg-Hau

Auf dem Gelände von Schloß Moyland in Bedburg-Hau findet zum 22. Mal der bekannte Kunsthandwerker-Markt statt. Der vielbesuchte Markt kostet 7,50 Euro Eintritt und ist bereits seit Mittwoch und noch bis Sonntag geöffnet. Mehr Infos.

Dinslaken

Der Neutor Weihnachtsmarkt vor der Neutor-Galerie in Dinslaken ist das ganze Wochenende geöffnet. Top-Act ist am Samstag Michael Holm. Mehr Informationen finden Sie hier.

Am Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr außerdem verkaufsoffener Sonntag.

Duisburg