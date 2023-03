Warum mehr niederländische Clubs das Eintrittsalter anheben

Aus den Niederlanden. Endlich volljährig und Feiern? Das geht in immer weniger niederländischen Clubs. Warum die Discos ihr Eintrittsalter auf 21 Jahre anheben.

Feiern verboten: So einige Volljährige im Nachbarland von NRW dürften sich in den vergangenen Wochen geärgert haben. Denn obwohl die Pandemie-Beschränkungen schon länger vorbei sind, wird 18-Jährigen zunehmend der Eintritt in Discos verwehrt. Wie niederländische Medien berichten, setzen immer mehr Clubs im Nachbarland das Eintrittsalter von 18 auf 21 Jahre hoch – etwa in Nimwegen, Amsterdam oder Den Haag. Weitere könnten folgen.

Der Grund hat dann doch wieder mit der auslaufenden Pandemie zu tun: Viele junge Clubgängerinnen und Gänger wüssten sich nicht ordentlich zu benehmen, da sie während der Corona-Lockdowns keine Erfahrung im Nachtleben sammeln konnten. So argumentieren zumindest Eigentümerinnen und Eigentümer niederländischer Einrichtungen in den Medien.

Ihre Einschätzung bestätigt auch das Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), das niederländische Zentrum für Kriminalitätsprävention und Sicherheit. „Die Anzahl von Vorfällen im Nachtleben unter 18- und 19-Jährigen, die während der Pandemie noch keinen Alkohol getrunken haben, war im Jahr 2022 auffallend hoch im Vergleich zu den Jahren vor Corona“, zitiert die niederländische Zeitung NRC Raoul Verwey vom CCV.

Rechtlich ist so eine Altersbegrenzung in den Niederlanden möglich, es gab sie zum Teil bereits vor Corona. Ob sich die neue Altersgrenze in vielen Clubs aber auf Dauer wirtschaftlich negativ auf die durch die Pandemie angeschlagene Szene auswirken könnte, ist bislang nicht bekannt. Die betreffenden Nachtclubs heben vor allem die Vorteile für andere Gäste hervor, die der Ausschluss der im Nachtleben unerfahrenen Zielgruppe mit sich bringe.

